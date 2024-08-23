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Rafa Silva göz doldurmaya devam etti! Gedson Fernandes tarihe geçti! Quaresma’dan sonra...

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
23.08.2024 10:22
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UEFA Avrupa Ligi Play-Off turunda temsilcimiz Beşiktaş, Lugano ile 3-3 berabere kalarak tur şansını İstanbul'a taşıdı. Gedson Fernandes'e verdiği müthiş pasla golün asistini yapan Rafa Silva bu maçı da boş geçmedi. Portekizli yıldız oyuncu takıma katıldığından beri gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi Play-off turu ilk maçında İsviçre ekibi Lugano ile karşı karşıya geldi. Thun şehrinde oynanan mücadele 3-3 eşitlikle sonuçlandı.

Bu sonuçla birlikte siyah - beyazlılar, tur şansını İstanbul'a bıraktı.

GÖZ DOLDURMAYA DEVAM EDİYOR

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Beşiktaş'ta, takıma sezon başı katılan Rafa Silva bu maçı da boş geçmeyerek etkileyici performansına devam etti.

Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst'un bu vazgeçilmez oyuncularından biri olan Rafa Silva, berabere kalınan Lugano deplasmanında performansıyla bir kez daha Beşiktaş taraftarını mest etmeye devam etti.

Gedson Fernandes'e akıl almaz bir asist yapan yıldız oyuncu karşılaşmada 60 kez topla buluştu ve 41 pasında 31 isabet kaydetti.

Portekizli, 3 kilit pas verirken girdiği 4 ikili mücadelenin 3'ünde de başarı sağladı.

SKORA DİREKT ETKİ

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Geçtiğimiz sezonu Benfica'da geçiren ve 22 gol 15 asist üreten Portekizli oyuncu performansına siyah - beyazlı forma altında devam ediyor. Sadece 4 maça çıkan tecrübeli oyuncu 3 gol - 2 asist kaydederek şimdiden taraftarın sevgilisi olmuş durumda.

31 yaşındaki oyuncu, Süper Kupa'da Galatasaray'a bir gol bir asist yaparken, Ligde de Samsunspor ve Antalyaspor ağlarına birer gol bıraktı. Son olarak dün gece İsviçre'de bir asist üretti.

Quaresma’dan sonra...

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Lugano filelerine iki gol atan Gedson Fernandes, Aralık 2011'de Maccabi Tel Aviv karşılaşmasında duble yapan Ricardo Quaresma'dan sonra Beşiktaş formasıyla deplasmanda bir Avrupa kupası maçında iki gol atan ikinci Portekizli futbolcu oldu. Ayrıca, bu maçta Beşiktaş formasıyla Avrupa kupalarındaki ilk golünü Lugano'ya atmış oldu.

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Anahtar Kelimeler:
avrupa ligi beşiktaş
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