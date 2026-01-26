SPOR

Rafa Silva'nın Benfica macerası olaylı başladı! Sahaya çıktığı ilk maçta ortalık karıştı

Beşiktaş'tan olaylı bir şekilde ayrılan ve eski kulübü Benfica'ya geri dönen Rafa Silva, çıktığı ilk maçta soğuk duş yaşadı. Portekizli yıldız oyuncu teknik direktör Jose Mourinho tarafından oyuna alındığında tribünlerden tepki topladı.

Burak Kavuncu
Beşiktaş'ta yaşadığı sıkıntı sürecin ardından takımdan ayrılmak istediğini söyleyen ve eski kulübü Benfica'nın yolunu tutan Rafa Silva büyük bir şok ile karşılaştı. Portekizli yıldız Estrela karşısında 73.dakikada sahaya girerken yuhalamalar ile karşılaşınca olanlar oldu. İşte detaylar...

TARAFTARLAR TEPKİ GÖSTERDİ...

1 yıl 8 ay sonra Benfica'ya geri dönen Rafa Silva, bonservissiz olarak Beşiktaş'a transfer olmuş ve Benfica'ya geri dönüşü için para ödenmesi nedeniyle sosyal medyada kırmızı beyazlı taraftarların tepkisini çekmişti.

"ISLIKLANDI MI? ALKIŞLANDI MI?"

Jose Mourinho, "Rafa oyuna girerken ıslıklandı mı, alkışlandı mı bilmiyorum. Kulübede ne alkışlara ne de ıslıklara ayıracak vaktim var.

Bugünkü maçta Rafa zaman zaman iyi bir performans sergiledi. Rafa'nın Estádio da Luz'da önemli bir gol atmasını görmek isterim; işte o zaman 30 bin kişinin ıslıklayıp 30 bin kişinin alkışladığını mı, yoksa 60 bin kişinin birden alkışladığını mı göreceğiz, hep birlikte görürüz." diye konuştu.

"BİZE YARDIM ETMEK İÇİN BURADA..."

Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho maçın ardından Rafa Silva'nın tepki almasına değindi...

"Açıkçası, stoper veya defansif orta saha oynamayacak. Ama nerede oynaması gerekiyorsa orada oynayacak. O özel bir oyuncu. Üst seviyede bir oyuncu. Eğer 10 numara olarak oynamazsa, 9 numara olarak oynar. Eğer 9 numara olarak oynamazsa, sağ kanatta oynar. Eğer sağda oynamazsa, solda oynar. O buraya yardım etmek için geldi. Sadeliği, alçakgönüllülüğü, Benfica ruhu ve kulübe olan sevgisiyle bize yardım etmek için burada." diye açıkladı.

"OYNA VE MUTLU OL DEDİM"

Jose Mourinho, "Rafa'ya oyuna girerken 'oyna ve mutlu ol' dedim. Açıkçası henüz en iyi durumunda değil, oyun temposunda bazı düşüşler var. İyi bir başlangıç ​​yaptı. Çalışmak için bir haftası daha olacak. Çarşamba günü sahaya çıkmayacak ama oyuncularla birlikte antrenman yapmak için bir haftası olacak. Beşiktaş'ta tek başına antrenman yaptığı için böyle bir şey olmuyordu. Bugün 20 dakika oynadıysa gelecek hafta Tondela'ya karşı daha fazla süre alabileceğini de göz önünde bulundurmak gerekir." dedi.

