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  4. 'Rafadan Tayfa Göbeklitepe' tüm zamanların izleyici rekorunu kırdı

'Rafadan Tayfa Göbeklitepe' tüm zamanların izleyici rekorunu kırdı

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SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Geçen yıl gösterime giren "Rafadan Tayfa Dehliz Macerası"nın devam filmi olan yapım, vizyona girişinin ilk üç gününde 586 bin 963 kişi tarafından seyredildi.

TRT Çocuk'un sevilen çizgi dizisi Rafadan Tayfa'nın ikinci sinema filmi "Rafadan Tayfa Göbeklitepe", animasyon türünde tüm zamanların açılış rekorunu kırdı. Geçen yıl gösterime giren "Rafadan Tayfa Dehliz Macerası"nın devam filmi olan yapım, vizyona girişinin ilk üç gününde 586 bin 963 kişi tarafından seyredildi. Yapımcılığını ve yönetmenliğini İsmail Fidan'ın üstlendiği film, 2018 yılında yaklaşık 244 bin seyirciyle açılışını gerçekleştirmişti ve toplamda 1 milyon 800 bin seyirciye ulaşmayı başarmıştı. Rekorun bir önceki sahibi ise yaklaşık 504 bin seyirciyle, geçen ekim ayında gösterime giren "Kral Şakir Korsanlar Diyarı" filmi olmuştu.

Listenin ikinci sırasında yer alan yapım ise Mucize 2 Aşk oldu. Son üç hafta sonunu zirvede geçiren yapım, 111.090 seyirci tarafından izlenerek gösterimdeki dördüncü hafta sonunu ikinci sırada kapatmış oldu. 62.529 seyirci tarafından izlenen Star Wars: Skywalker'ın Yükselişi (Star Wars: The Rise of Skywalker) üçüncü sırada yer alırken, Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu altıncı hafta sonunda 55.573 seyirciyle dördüncü basamakta kendine yer buldu. Vizyondaki üçüncü hafta sonunu kapatan Aman Reis Duymasın ise 45.630 seyirciyle beşinci sırada yer aldı.

Listenin devamı sırasıyla;

6- Şuursuz Aşk 33.320
7- Jumanji: Yeni Seviye 32.305
8- Kırk Yalan 27.268
9- Recep İvedik 6 14.637
10- Kara Noel 11.286

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