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Rafael Leao, dünya yıldızını Galatasaray'a getiriyor! Taraftarı heyecan sardı

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kadrosuna katmak için yoğun çaba harcadığı Bruno Fernandes, Portekiz Milli Takımı kampında sarı-kırmızılı bir taraftarın çağrısına gülümseyerek karşılık verdi. Yıldız futbolcunun görüntülerine, Galatasaray'ın yeni transferi Rafael Leao'dan gelen göz emojili yorum transfer iddialarını yeniden alevlendirdi.

Rafael Leao, dünya yıldızını Galatasaray'a getiriyor! Taraftarı heyecan sardı
Emre Şen
Bruno Fernandes

Bruno Fernandes

POR Portekiz
Yaş: 32 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Manchester United
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Trendyol Süper Lig'de son 4 sezonun şampiyonu olan ve serisini sürdürmeyi hedefleyen Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kadrosuna katmak istediği Bruno Fernandes, sarı-kırmızılı taraftarların gündemindeki yerini koruyor. Manchester United'ın yüksek bonservis beklentisi nedeniyle gerçekleşmeyen transferin ardından, Portekizli yıldız milli takım kampında sürpriz bir olayla karşılaştı.

TARAFTARIN ÇAĞRISINA GÜLÜMSEDİ

Rafael Leao, dünya yıldızını Galatasaray a getiriyor! Taraftarı heyecan sardı 1

Portekiz Milli Takımı'nın Norveç ile oynayacağı karşılaşma öncesinde tesiste bulunan bir Galatasaray taraftarı, yıldız futbolcuya "Come to Galatasaray" (Galatasaray'a gel) şeklinde seslendi. 31 yaşındaki tecrübeli orta saha, taraftarın bu çağrısına gülümseyerek karşılık verdi. Kısa sürede sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasına giren bu görüntüler, sarı-kırmızılı taraftarlar arasında heyecan yarattı.

RAFAEL LEAO'DAN DİKKAT ÇEKEN ETKİLEŞİM

Rafael Leao, dünya yıldızını Galatasaray a getiriyor! Taraftarı heyecan sardı 2

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından transfer dedikodularını hareketlendiren hamle, Galatasaray'ın yeni yıldızı Rafael Leao'dan geldi. Portekiz Milli Takımı'ndan kamp arkadaşı olan Fernandes'in gülümserken çekilen videosunun altına göz emojisi bırakan Leao'nun bu etkileşimi kısa sürede binlerce beğeni aldı. Futbolseverler bu hamleyi, transfer ihtimalinin takım içerisinden de yakından takip edildiği şeklinde yorumladı.

SÖZLEŞMESİNDE KRİTİK DÖNEM

Rafael Leao, dünya yıldızını Galatasaray a getiriyor! Taraftarı heyecan sardı 3

İngiliz ekibi Manchester United'ın kadroda tutmak istediği ve bırakmaya sıcak bakmadığı Fernandes'in kontratının son dönemine yaklaşması, ilerleyen süreçte transfer ihtimalinin yeniden masaya yatırılabileceği sinyalini veriyor. Daha önce Sky Sports da sarı-kırmızılı kulübün oyuncuya olan ilgisini doğrulamış ve sözleşme detaylarına dikkat çekmişti. Taraftarın çağrısına gelen sempatik yanıt ve Leao'nun hamlesiyle birlikte Fernandes ismi bir kez daha futbol gündeminin zirvesine yerleşti.

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