Rafael Leao, dünya yıldızını Galatasaray'a getiriyor! Taraftarı heyecan sardı

Trendyol Süper Lig'de son 4 sezonun şampiyonu olan ve serisini sürdürmeyi hedefleyen Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kadrosuna katmak istediği Bruno Fernandes, sarı-kırmızılı taraftarların gündemindeki yerini koruyor. Manchester United'ın yüksek bonservis beklentisi nedeniyle gerçekleşmeyen transferin ardından, Portekizli yıldız milli takım kampında sürpriz bir olayla karşılaştı.

TARAFTARIN ÇAĞRISINA GÜLÜMSEDİ

Portekiz Milli Takımı'nın Norveç ile oynayacağı karşılaşma öncesinde tesiste bulunan bir Galatasaray taraftarı, yıldız futbolcuya "Come to Galatasaray" (Galatasaray'a gel) şeklinde seslendi. 31 yaşındaki tecrübeli orta saha, taraftarın bu çağrısına gülümseyerek karşılık verdi. Kısa sürede sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasına giren bu görüntüler, sarı-kırmızılı taraftarlar arasında heyecan yarattı.

RAFAEL LEAO'DAN DİKKAT ÇEKEN ETKİLEŞİM

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından transfer dedikodularını hareketlendiren hamle, Galatasaray'ın yeni yıldızı Rafael Leao'dan geldi. Portekiz Milli Takımı'ndan kamp arkadaşı olan Fernandes'in gülümserken çekilen videosunun altına göz emojisi bırakan Leao'nun bu etkileşimi kısa sürede binlerce beğeni aldı. Futbolseverler bu hamleyi, transfer ihtimalinin takım içerisinden de yakından takip edildiği şeklinde yorumladı.

SÖZLEŞMESİNDE KRİTİK DÖNEM

İngiliz ekibi Manchester United'ın kadroda tutmak istediği ve bırakmaya sıcak bakmadığı Fernandes'in kontratının son dönemine yaklaşması, ilerleyen süreçte transfer ihtimalinin yeniden masaya yatırılabileceği sinyalini veriyor. Daha önce Sky Sports da sarı-kırmızılı kulübün oyuncuya olan ilgisini doğrulamış ve sözleşme detaylarına dikkat çekmişti. Taraftarın çağrısına gelen sempatik yanıt ve Leao'nun hamlesiyle birlikte Fernandes ismi bir kez daha futbol gündeminin zirvesine yerleşti.