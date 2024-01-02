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  4. Rafael Nadal, 349 gün sonra kortlara geri döndü!

Rafael Nadal, 349 gün sonra kortlara geri döndü!

02.01.2024 16:02 | Son Güncelleme:
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Sakatlıktan dönen eski dünya 1 numarası İspanyol tenisçi Rafael Nadal, Uluslararası Brisbane Turnuvası tek erkekler ilk turunda Avusturyalı Dominic Thiem'i 2-0 yendi

Rafael Nadal, 349 gün sonra kortlara geri döndü!

Kariyerinde 22 grand slam şampiyonluğu bulunan Nadal, Avustralya'da düzenlenen ATP 250 turnuvası Uluslararası Brisbane'in ilk tur mücadelesiyle 349 gün sonra kortlara döndü.

Dünya klasmanının 98. basamağındaki 2020 ABD Açık şampiyonu Thiem ile karşılaşan 37 yaşındaki Nadal, bir saat 29 dakika sonunda 7-5 ve 6-1'lik setlerle 2-0 galip geldi. Nadal, özel davetle katıldığı turnuvanın ikinci turunda Aslan Karatsev-Jason Kubler eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek.

Ocak 2023'te Avustralya Açık'ın ikinci turunda ABD'li Mackenzie McDonald'a elenen İspanyol tenisçi, bu maçtaki kalça sakatlığının ardından uzun süre kortlardan uzak kaldı. 2024'ün kariyerinin son sezonu olabileceğini açıklayan Nadal, dünya klasmanında 672. sıraya kadar geriledi.

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