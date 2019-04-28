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Rafael Nadal'ı Barselona'da Dominic Thiem durdurdu

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 28.04.2019 10:02 | Son Güncelleme

İspanyol tenisçi Rafael Nadal, Barselona Açık Tenis Turnuvası'na yarı finalde veda etti.

Rafael Nadal'ı Barselona'da Dominic Thiem durdurdu

Rafael Nadal, kariyerinde 11 kez kazandığı Barselona Açık Tenis Turnuvası yarı finalinde Avusturyalı Dominic Thiem ile karşılaştı. Toprak zeminde oynanan ve toplam 2 saat 4 dakika süren mücadelede Nadal'ı 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup eden Thiem, turnuvada ikinci kez finale yükselme başarısını gösterdi. 25 yaşındaki Thiem, finalde Rus tenisçi Daniil Medvedev ile karşılaşacak.

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rafael nadal Barselona Açık Tenis Turnuvası Dominic Thiem

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