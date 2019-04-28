Rafael Nadal'ı Barselona'da Dominic Thiem durdurdu

Rafael Nadal, kariyerinde 11 kez kazandığı Barselona Açık Tenis Turnuvası yarı finalinde Avusturyalı Dominic Thiem ile karşılaştı. Toprak zeminde oynanan ve toplam 2 saat 4 dakika süren mücadelede Nadal'ı 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup eden Thiem, turnuvada ikinci kez finale yükselme başarısını gösterdi. 25 yaşındaki Thiem, finalde Rus tenisçi Daniil Medvedev ile karşılaşacak.
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