Rafael Nadal, Indian Wells'ten çekildi

ABD'nin California eyaletinde düzenlenen turnuvada mücadele eden dünya 2 numarası Nadal, sağ dizindeki sakatlık nedeniyle İsviçreli Roger Federer ile oynayacağı yarı final maçından çekildiğini duyurdu.
32 yaşındaki Nadal, Rus Karen Khachanov ile oynadığı çeyrek final mücadelesinde de iki kez tedavi molası almıştı.
Federer, finalde Avusturyalı Dominic Thiem ya da Kanadalı Milos Raonic ile karşılaşacak.
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