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Rafael Nadal rahat tempoda çeyrek finalde

07.06.2021 22:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Roland Garros'da Rafael Nadal, Jannik Sinner'ı 3-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

Rafael Nadal rahat tempoda çeyrek finalde

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) Rafael Nadal çeyrek finale yükseldi.

Başkent Paris'te düzenlenen turnuvanın 9. günü, akşam seansındaki tek erkekler 4. tur karşılaşmalarıyla devam etti.

Erkeklerin 3 numaralı seribaşı İspanyol Nadal, dünya sıralamasının 19. basamağındaki İtalyan Jannik Sinner'i 7-5, 6-3 ve 6-0'lık setlerle 3-0 yenerek çeyrek finale çıktı.

İki saat 17 dakika süren karşılaşmada rakibine set vermeyen Nadal, Fransa Açık'ta peş peşe 35. setini kazanmış oldu.

Nadal çeyrek finalde, dünya sıralamasının 10. basamağında yer alan Arjantinli Diego Schwartzman ile eşleşti.

  • Yunan Sakkari ilk kez grand slam çeyrek finalinde

Kadınlar dünya sıralamasının 18. sırasındaki Maria Sakkari, klasmanın 5. sırasında yer alan Sofia Kenin'i 2-0 yenerek kariyerinde ilk kez bir grand slam turnuvasında çeyrek finale yükseldi.

Yunan tenisçi Sakkari, ABD'li rakibi Kenin'i 6-1 ve 6-3'lük setlerle mağlup etti.

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