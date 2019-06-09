SPOR

Rafael Nadal, Roland Garros'ta 12. zaferini kazandı ve tarihe geçti

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 09.06.2019 19:34 | Son Güncelleme

2019 Fransa Açık (Roland Garros) Tenis Turnuvası'nı tek erkeklerde, 4 numaralı seribaşı Dominic Thiem'i 3-1 (6-3, 5,7, 6-1, 6-1) yenen 2 numaralı seribaşı Rafael Nadal kazandı.

Rafael Nadal, Roland Garros'ta 12. zaferini kazandı ve tarihe geçti

Başkent Paris'te düzenlenen sezonun ikinci grand slam turnuvasının tek erkekler finalinde, Roland Garros'yu 11 kez kazanan İspanyol Nadal ile geçen yıl finalde yendiği Avusturyalı Dominic Thiem karşılaştı.

Kariyerinin 2. grand slam finalini oynayan Thiem, 26. finaline çıkan Nadal'ın servisini kırıp ilk sette 3-2 öne geçti. Sonraki oyunda skoru eşitleyen Nadal, 10 dakikayı aşan kritik 7. oyunu kazanmasının ardından ilk seti 6-3'lük skorla hanesine yazdırdı.

Thiem, topları geri çizgiye daha yakın aldığı ve puan kazandıran vuruşlarda Nadal'a 13-7 üstünlük kurduğu 2. seti 7-5 alarak durumu 1-1'e getirdi.

Nadal, servislerinden yüzde 100 oranında puan aldığı ve file önünde kusursuz bir oyun sergilediği 3. seti 6-1 kazanarak 2-1 öne geçti.

Rakibinin direncinin kırıldığı 4. seti de 6-1 alan Nadal, 3 saat sonunda korttan 3-1 galip ayrıldı.

2019-06-09T162620Z_643328061_UP1EF6919NW0S_RTRMADP_3_TENNIS-FRENCHOPEN

NADAL'DAN BAŞKA BAŞARAN YOK

Kariyerinde Thiem'e karşı oynadığı 13. maçta 9. galibiyetini alan Nadal, Fransa Açık'taki üst üste 3, toplamda 12. şampiyonluğuna uzandı.

Nadal, Roland Garros'daki 12. şampiyonluğuyla Avustralyalı Margaret Court ile paylaştığı "bir grand slam turnuvasını en fazla kazanan tenisçi" unvanını tek başına ele geçirdi. Kadınlar tenisinin efsane ismi Court, 11'inci Avustralya Açık şampiyonluğunu kazandığı 1973'ten bu yana rekoru elinde tutuyordu.

Grand slam turnuvalarında 18. kez mutlu sona ulaşan 33 yaşındaki Nadal, kariyerindeki 82. tekler şampiyonluğunu kazandı.

İspanyol raket, 2,3 milyon avro (15,2 milyon lira) para ödülünün de sahibi oldu.

Tarihte 10 ve daha fazla grand slam şampiyonluğu bulunan erkek tenisçiler şöyle:

1. Roger Federer (İsviçre) - 20 şampiyonluk
2. Rafael Nadal (İspanya) - 18
3. Novak Djokovic (Sırbistan) - 15
4. Pete Sampras (ABD) - 14
5. Roy Emerson (Avustralya) - 12
6. Rod Laver (Avustralya) - 11
Björn Borg (İsveç) - 11
8. Bill Tilden (ABD) - 10

Kapadokya'da keşfedildi! 5 bin yıl öncesine aitKapadokya'da keşfedildi! 5 bin yıl öncesine ait
Milli Takım Slovakya'yı yendiMilli Takım Slovakya'yı yendi
Berfu Cengiz, çiftlerde şampiyon olduBerfu Cengiz, çiftlerde şampiyon oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
rafael nadal roland garros

En Çok Okunan Haberler

Azez'deki TSK üssüne saldırı! 1 asker şehit, 4 asker yaralı

Azez'deki TSK üssüne saldırı! 1 asker şehit, 4 asker yaralı

Yıldırım'dan İmamoğlu'na tepki: Bu benim canımı sıkıyor

Yıldırım'dan İmamoğlu'na tepki: Bu benim canımı sıkıyor

Mbappe için öyle bir karar verildi ki...

Mbappe için öyle bir karar verildi ki...

Sergen Yalçın resmen açıklandı!

Sergen Yalçın resmen açıklandı!

Süper Lig'de Juan Mata bombası!

Süper Lig'de Juan Mata bombası!

Avrupa Türkiye - Fransa maçını konuşuyor

Avrupa Türkiye - Fransa maçını konuşuyor

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

12 yaşındaki raket hayallerine tenis ile uzanıyor

12 yaşındaki raket hayallerine tenis ile uzanıyor

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

F.Bahçe'de ayrılık resmen açıklandı! 7 isim

F.Bahçe'de ayrılık resmen açıklandı! 7 isim

Galatasaray'ın yeni forması internete sızdı

Galatasaray'ın yeni forması internete sızdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rafael Nadal, Roland Garros'ta 12. zaferini kazandı ve tarihe geçti

Nadal'dan tarihe geçen zafer!

A Milli Erkek Voleybol Takımı Slovakya'yı yendi

Milli Takım Slovakya'yı yendi

Milli tenisçi Berfu Cengiz, çiftlerde şampiyon oldu

Berfu Cengiz, çiftlerde şampiyon oldu

Novak Djokovic - Dominic Thiem maçı ertelendi

Djokovic - Thiem maçı ertelendi

Roland Garros kadınlar finalinde Ashleigh Barty ve Marketa Vondrousova karşılaşacak

Finalin adı Barty-Vondrousova

Roger Federer'i 3-0 yenen Rafael Nadal, Roland Garros'ta finale çıktı

Dev maçı Nadal kazandı, finale çıktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.