Rafael van der Vaart futbolu bıraktı

Hollandalı futbolcu Rafael van der Vaart, aktif futbol kariyerini noktaladı. Ajax, Real Madrid ve Tottenham gibi kulüplerde forma giyen Vaart, 35 yaşında futbolu bıraktı.
Son olarak Danimarka’nın Esbjerg takımında oynayan yıldız futbolcu, kariyerinde 2 Hollanda Ligi şampiyonluğu, 1 Hollanda Kupası, 1 Hollanda Süper Kupa şampiyonluğu, 1 İspanyol Süper Kupası ve 1 de Danimarka Kupası kazandı.
Rafael van der Vaart, kariyeri boyunca 546 maçta forma giydi ve 175 gol atıp, 116 asist yaptı.
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