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Rafet El Roman'ın kızı Su El Roman'dan olay paylaşım! Sarı peruk takıp...

23.01.2022 08:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rafet El Roman'ın babasının izinden giderek şarkıcı olan kızı kızı Su El Roman, sık sık verdiği iddialı pozlarıyla gündeme geliyor. Genç şarkıcı bu defa katıldığı bir partide Marilyn Monroe kılığına girmesiyle dikkatleri çekti.

1 Şubat'ta çıkaracağı yeni single'ının hazırlıklarını tamamlayan Su El Roman, Almanya'nın Reinheim kentindeki evinde; arkadaşları arasında verdiği bir partide çok sevdiği Marilyn Monroe'nun kılığına girdi.

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Marilyn Monroe'nun, John F. Kennedy 'nin 45.'nci yaş gününde selendirdiği 'Happy birthday President' şarkısını; sarı peruğu ve özel Marilyn Monroe kostümü ile seslendiren ve bu görüntüleri sosyal medyada paylaşan Su El Roman büyük beğeni topladı.

Rafet El Roman'ın kızı Su El Roman süper minisiyle poz verdiRafet El Roman'ın kızı Su El Roman süper minisiyle poz verdi

Su El Roman verdiği iddialı pozlarla sık sık gündeme geliyor.

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Rafet El Roman Su El Roman
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