Raflarda unuttuğunuz meyve sebzeleriniz bozulup çöpe gitmesin! Buzdolabındaki meyve ve sebzeler nasıl saklanır?

Her meyve ve sebzenin kendine özel bir saklama koşulu olsa da genel olarak uyulması gereken bazı kurallar var. Buzdolabına koymadan önce yıkamamak, bir arada saklamamak, kağıt havlu sermek gibi detaylara dikkat edildiğinde meyve ve sebzelerin taze kalmasına ve bozulmamasına katkı sağlamış olursunuz. Mutlaka bilmeniz gereken ipuçları yazımızda.

BUZDOLABINA KOYMADAN ÖNCE YIKAMAYIN

Meyve ve sebzeleri buzdolabına koymadan önce en sık yapılan hatalardan biri yıkamak. Yıkadıktan sonra buzdolabına koymak size daha hijyenik gelebilir. Ancak bu durum, onların tazeliğini daha çabuk kaybetmelerini ve bozulmalarını kolaylaştırıyor. Bunun nedeni nemli ortamlarda bakterilerin daha hızlı üremesi. Çok kirli olduklarını düşünüyorsanız bir peçete yardımıyla kirini alabilirsiniz. Meyve ve sebzeleri tüketmeden hemen önce ihtiyacınız kadarını yıkayın.

MEYVE VE SEBZELERİ BİR ARADA SAKLAMAYIN

Meyve ve sebzeleri buzdolabında farklı yerlerde saklayın. Meyveler, etil gaz ürettikleri için sebzelerin daha hızlı bozulmasına neden olabilir.

SOYULMUŞ YA DA DİLİMLENMİŞ SEBZELERİ SUDA BEKLETİN

Meyve ve sebzeleri soyup dilimleyerek buzdolabında saklıyor olabilirsiniz. Bu oldukça pratik bir yöntem. Ancak bu yöntemi uyguluyorsanız meyve ve sebzeler daha hızlı bozulmaya elverişli olur. Bunun önüne geçmek için bir saklama kabının içine az miktarda su koyduktan sonra meyve ve sebzeleri içine koyun. Bu yöntemle onları çok uzun süre bozulmadan saklayabilirsiniz.

KAĞIT PEÇETE KOYUN

Meyve ve sebzeleri kese kağıdının içinde ya da delikli sepetlerin içinde saklayın. Eğer sepetin içinde saklıyorsanız onları koymadan önce tabanına kağıt havlu ya da peçete yerleştirin. Buzdolabında oluşan nem, yiyeceklerin küflenmelerine neden olur. Sepetin tabanına koyacağınız kağıt havlu nemi çekerek bu sorunu önler.

BUZDOLABININ ALT BÖLMESİNDE SAKLAYIN

Buzdolabının içindeki her kısım aynı sıcaklıkta değil. Buzdolabının üst rafları daha soğukken alt rafları daha yüksek sıcaklıkta olabilir. Meyve ve sebzeleri buzdolabının soğuk kısmında muhafaza etmek onların aromalarını ve tazeliklerini kaybetmelerine neden olur. Bu yüzden meyve ve sebzeleri kendi bölmesinde saklayın.



