Rahatsız etme garantili komedi: Benim Tuhaf Ailem

Ünlü bir komedyenle karısının çift terapisine gitmesiyle başlarına gelen olayları konu alan Benim Tuhaf Ailem dizisi, sıra dışı komedi arayanların imdadına yetişiyor.

Birçok dizinin girmeye çekineceği konulara değiniyor. Bazı izleyiciler için ofansif olarak algılanacak diyalogların geçmesi rahatsız etmekten öte karakterleri analiz etmemize yardımcı oluyor.

Martin dizinin ana odağı olsa da, karısı Julie oyunculuğu ve olaylara pozitif yaklaşımı ile en çok akıllarda kalan karakterlerden biri oluyor. Martin ve Julie’nin arasındaki kimya, dizinin mizahını yükselten bir unsur olarak göze çarpıyor. Özellikle Julie’yi oynayan aktris Julie LeBreton, karaktere önemli bir neşe ve enerji getiriyor.

İzleyiciden olumlu bir reaksiyon alan dizinin bu denli sevilmesinin en önemli sebeplerinden biri ise “farklı” olması. Karakterler onlardan beklediğiniz şeyleri yapmıyor, söylemiyor fakat karakterler kişiliklerine uygun davranıyor.

Gain’de 13 bölümü bulunan 20-25 dakika arası bölümlerden oluşan bu dizi, kışkırtıcı ve merak uyandırıcı ögeleri ile izleyiciyi tam anlamıyla içine çekiyor.

