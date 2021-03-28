Rahatsızlanan Demet Evgar hastaneye kaldırıldı! Demet Evgar'ın sağlık durumu nasıl?

En İyi Kadın Komedi Oyuncusu, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu gibi pek çok ödüle sahip olan ünlü oyuncu Demet Evgar, bakım yaptırmak amacıyla gittiği Nişantaşı’ndaki kuaförde ani bir şekilde rahatsızlık geçirdi. Son olarak ekranlarda yer alan Alev Alev ve daha önce de Bir Kadın Bir Erkek, Avlu gibi pek çok yapımda yer almış olan başarılı oyuncu kuaför çalışanları tarafından apar topar hastaneye kaldırıldı. Peki Demet Evgar'ın sağlık durumu nasıl? Son durumu ne?

DEMET EVGAR SAĞLIK DURUMU NASIL? SON DURUMU NE?

Başarılı oyuncu Demet Evgar, hastalık haberiyle hayranlarını endişelendirdi. Evgar, Nişantaşı'nda gitmiş olduğu kuaförde ani bir şekilde rahatsızlandı. Hürriyet'in yapmış olduğu habere göre, kuafördeki çalışanlar tarafından yakındaki hastaneye götürülen Demet Evgar’ın aniden tutan ağrılarının sebebinin böbrek taşı olduğu anlaşıldı.

Son gelişmelere göre ünlü oyuncu, kendisine yapılan müdahalenin ardından daha iyi hissetmeye başladı ve dinlenmek amacıyla evine geçti.

DEMET EVGAR KİMDİR?

Oyunculuğa ilk kez 17 yaşında Manisa’da Afsem Tiyatrosu’nda başlamış olan Demet Evgar sahneye ilk defa Ray Cooney’nin Kaç Baba Kaç oyunuyla çıktı. Evgar, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nden mezun olmuştur. 2001 senesinde ilk TV dizisi ile ekrana gelmiştir. 2000’li senelerin başlarında ekrana çok küçük aralar veren Evgar Emret Komutanım, Bir Demet Tiyatro, 1 Kadın 1 Erkek, Vahşi Batı gibi çok başarılı yapımlarda yer almıştır. 1 Kadın 1 Erkek dizisi ile izleyici kitlesinde büyük artış olan Evgar, yine aynı dizi ile Antalya Televizyon Ödülleri’nde En iyi Kadın Komedi Oyuncusu ödülüne layık görülmüştür.

