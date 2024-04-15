Rahmi Koç'un Miami'de Küba Gecesi eğlencesi... Sosyal medyada gündem oldu

Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç'un Miami'deki yeni evi geçtiğimiz günlerde gündeme gelmişti. Koç'un Mİami'deki emlak arkadaşı Nurdan Yıldırım yeni evi ziyaret etmiş ve evin büyüklüğü ve şık detaylar dikkat çekmişti.

93 yaşındaki Rahmi Koç şimdi de Maimi'de eğlenirken görüntülendi.

Sık sık milyar dolarlık servetiyle adından söz ettiren Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç, Miami'de Küba Gecesi eğlencesine katıldı.

Rahmi Koç, akşam yemeği ve eğlence için katıldığı Küba Gecesi'nde eğlenceli anlar yaşadı.. Kübalı şarkıcıyla marakas ile eşlik eden Koç, şarkı söylemeyi de ihmal etmedi.

Rahmi Koç'un o anları sosyal medyada viral oldu. Koç'u görenler "Dedeme bak koç gibi", "Helal be var eğleniyor", "Yaşıyorsun hayatı be", "Ali Koç gör de örnek al" yorumlarında bulundu.





