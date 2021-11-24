SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Almanya
  4. Raiola'dan Haaland için açıklama!

Raiola'dan Haaland için açıklama!

24.11.2021 19:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Menajer Mino Raiola, Erling Haaland için açıklamalarda bulundu.

Raiola'dan Haaland için açıklama!
Erling Haaland

Erling Haaland

NOR Norveç
Yaş: 21 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Borussia Dortmund
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Borussia Dortmund'da forma giyen Erling Haaland için, menajeri Mino Raiola'dan açıklama geldi.

Raiola, "Haaland, İspanya'yı ve oradaki evini çok seviyor, orası kesin. Ancak gelecek yıl nerede oynayacağını söylemek için şu an erken." dedi.

Öte yandan İspanyol AS gazetesi ise; Mino Raiola'nın, genç forvet için yıllık 35 milyon euro maaş beklentisinde olduğunu aktardı.

Transferde adı Real Madrid ile anılan 21 yaşındaki futbolcu, gelecek sezon, sözleşmesindeki özel madde nedeniyle 75 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Borussia Dortmund'dan ayrılabilecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ronaldo makineye bağladı! Yine rekor kırdıRonaldo makineye bağladı! Yine rekor kırdı
PARTNERAşıklar kural bozdu!Aşıklar kural bozdu!
Dortmund, evinde hata yapmadı!Dortmund, evinde hata yapmadı!
Anahtar Kelimeler:
Borussia Dortmund
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yasak aşk dehşetinde yeni detaylar! "Geçen sefer çok güzeldi"

Yasak aşk dehşetinde yeni detaylar! "Geçen sefer çok güzeldi"

Benzin, motorin ve LPG'ye yine zam geliyor

Benzin, motorin ve LPG'ye yine zam geliyor

Maç durdu! Verdiği kararlarla damga vurdu

Maç durdu! Verdiği kararlarla damga vurdu

Fenerbahçe'ye Mesut Özil'den kötü haber

Fenerbahçe'ye Mesut Özil'den kötü haber

Zehra Güneş'ten hayranlarını üzen haber!

Zehra Güneş'ten hayranlarını üzen haber!

Hayal kırıklığı! Yollar ayrılıyor

Hayal kırıklığı! Yollar ayrılıyor

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Telefonun depolama alanını katlayacak en iyi hafıza kartı çeşitleri

Telefonun depolama alanını katlayacak en iyi hafıza kartı çeşitleri

Rıdvan Dilmen şampiyonu açıkladı

Rıdvan Dilmen şampiyonu açıkladı

Siz otururken evinizi tertemiz yapacak en iyi robot süpürge modelleri

Siz otururken evinizi tertemiz yapacak en iyi robot süpürge modelleri

Galatasaraylıları kızdıran paylaşım

Galatasaraylıları kızdıran paylaşım

Fenerbahçe'den müthiş geri dönüş!

Fenerbahçe'den müthiş geri dönüş!

İşte derbiyi şifresiz veren kanallar…

İşte derbiyi şifresiz veren kanallar…

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.