Rakibine tükürmüştü... Borja Sainz'e skandal hareketin bedeli ağır oldu!

Geçtiğimiz Aralık ayında, Norwich City'nin Sunderland'e 2-1 mağlup olduğu karşılaşmada rakibi Chris Mepham'a tüküren Borja Sainz, İngiltere Futbol Federasyonu tarafından 6 maç men cezası ve 12 bin sterlin para cezasına çarptırıldı.

"ÖZÜR DİLEMEK İSTİYORUM"

Sainz, verilen cezanın ardından yaptığı açıklamada, "Rakibime tükürmek benim karakterime hiç uymuyor ve o anki tepkim kabul edilemezdi. Davranışlarım için Chris Mepham'dan özür dilemek istiyorum. Ayrıca takım arkadaşlarımdan, teknik kadromuzdan ve taraftarlarımızdan özür diliyorum." ifadelerini kullandı.

GOL KRALLIĞINDA İLK SIRADA



Ülkemizde 2022/23 sezonunda Giresunspor forması giyen İspanyol oyuncu, 26 maçta 15 kez fileleri havalandırarak, Championship'te gol krallığında zirvede bulunuyor.