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  4. Rakibine tükürmüştü... Borja Sainz'e skandal hareketin bedeli ağır oldu!

Rakibine tükürmüştü... Borja Sainz'e skandal hareketin bedeli ağır oldu!

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
10.01.2025 17:05
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bir dönem Türkiye'de de top koşturan ve şu anda İngiltere Championship takımlarından Norwich City'de forma giyen golcü oyuncu Borja Sainz, rakibine tükürdüğü gerekçesiyle 6 maç men ve 12 bin sterlin para cezasına çarptırıldı.

Rakibine tükürmüştü... Borja Sainz'e skandal hareketin bedeli ağır oldu!

Geçtiğimiz Aralık ayında, Norwich City'nin Sunderland'e 2-1 mağlup olduğu karşılaşmada rakibi Chris Mepham'a tüküren Borja Sainz, İngiltere Futbol Federasyonu tarafından 6 maç men cezası ve 12 bin sterlin para cezasına çarptırıldı.

"ÖZÜR DİLEMEK İSTİYORUM"

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Sainz, verilen cezanın ardından yaptığı açıklamada, "Rakibime tükürmek benim karakterime hiç uymuyor ve o anki tepkim kabul edilemezdi. Davranışlarım için Chris Mepham'dan özür dilemek istiyorum. Ayrıca takım arkadaşlarımdan, teknik kadromuzdan ve taraftarlarımızdan özür diliyorum." ifadelerini kullandı.

GOL KRALLIĞINDA İLK SIRADA

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Ülkemizde 2022/23 sezonunda Giresunspor forması giyen İspanyol oyuncu, 26 maçta 15 kez fileleri havalandırarak, Championship'te gol krallığında zirvede bulunuyor.

Borja Sainz'in aldığı ceza hakkında ne düşünüyorsunuz?

Cezası çok ağır
Cezası az bile

Anahtar Kelimeler:
Giresunspor İngiltere
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