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Rakibinin bir grup genç tarafından indirilen posterini vinç yardımıyla yerine astı

AA AA
13.03.2024 13:36
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Kırklareli'nde Cumhur İttifakı Belediye Başkan adayı Derya Bulut, rakibinin bir grup genç tarafından indirilen posterini vinç yardımıyla yerine astı.

Kırklareli Belediye Başkanı ve CHP'nin Belediye Başkan Adayı Mehmet Siyam Kesimoğlu'nun Akalar Mahallesi'nde aydınlatma direği ile bir ağaç arasına asılan büyük boy bez posteri bulunduğu yerden indirildi.

Güvenlik kamerası kayıtlarından posterin bir grup genç tarafından aşağı çekilerek indirildiği belirlendi.

Kiraladığı vinçle Akalar Mahallesi'ne giden Derya Bulut, vincin sepetine binerek posteri yerine astı.

Bulut, gazetecilere yaptığı açıklamada, rakibinin posterinin indirilmesinin hoş olmadığını söyledi.

Propaganda döneminde herkesin emeğini ortaya koyduğunu ifade eden Bulut, "Biz o görüntüyü gördükten sonra hakikatten üzüldük. Orada bir emek, bir paylaşım, bir mücadele var. Dolayısıyla emeklerin zayi olmaması adına biz de gidip örnek olabilmek için daha iyi bir şekilde asmayı uygun gördük. O genç kardeşlerimize de bir mesaj vermek istedik." diye konuştu.

İlk kez vinç sepetine bindiğini dile getiren Bulut, "Bol yağışlı o süreçte biraz ıslandık ama keyif aldık. Nasipte rakibimizin bayrağını da asmak varmış. Bununla da açıkçası gurur duyuyorum. Kırklareli'nin çağdaş ve modern insanlarına yakışan bir eylemdi." dedi.

Bulut, demokrasiye yakışır şekilde seçim sürecinin devam etmesi için gayret göstereceğini belirtti. Centilmence bir seçim süreci yürütmenin öneminin altını çizen Bulut, "Barış, sevgi içinde hepimiz için en hayırlısının, en güzelinin olacağı seçim diliyorum." ifadesini kullandı.

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