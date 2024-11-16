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Rakip Fenerbahçe! Kayserispor'da hedef galibiyet: Bir ilki başarmak için...

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
16.11.2024 16:56
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Trendyol Süper Lig'de bu sezon iç sahada kazanamayan Kayserispor, ilk galibiyetini Fenerbahçe maçında almak istiyor.

Rakip Fenerbahçe! Kayserispor'da hedef galibiyet: Bir ilki başarmak için...

Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Geride kalan 5 iç saha maçında 3 beraberlik, 2 mağlubiyet alan sarı-kırmızılılar, taraftarının da desteğiyle Fenerbahçe karşısında kazanan 3 puan almak istiyor.

SİNAN KALOĞLU'NDAN ÖZEL İSTEK

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Kayserispor Teknik direktörü Sinan Kaloğlu ile evinde çıktığı 2 karşılaşmadan da beraberlikle ayrıldı. Kaloğlu, Fenerbahçe maçında taraftar desteğini görmek istediklerini ifade ederek, galip gelen taraf olacaklarını ve ligdeki çıkışlarını sürdüreceklerine inandıklarını söyledi.

MİLLİ ARA DÖNÜŞÜ RAKİP FENERBAHÇE

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Kayserispor ile 23 Kasım Cumartesi günü Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

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Süper Lig Kayserispor fenerbahçe
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