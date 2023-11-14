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  4. Rakip kaleci ek mesai yaptı! Kalesine gelen 77 şuta rağmen 9 gol yedi

Rakip kaleci ek mesai yaptı! Kalesine gelen 77 şuta rağmen 9 gol yedi

14.11.2023 18:44 | Son Güncelleme:
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Brezilya U17 Milli Futbol Takımı, Endonezya'da düzenlenen U17 Dünya Kupası C Grubu 2'nci maçında Yeni Kaledonya'yı 9-0 mağlup etti. Brezilya, karşılaşma boyunca Yeni Kaledonya kalesine 77 şut çekerken bu şutların 23 tanesinde isabet sağladı.

Rakip kaleci ek mesai yaptı! Kalesine gelen 77 şuta rağmen 9 gol yedi

Brezilya ile Yeni Kaledonya, U17 Dünya Kupası C Grubu 2'nci maçında karşı karşıya geldi. Endonezya'nın başkenti Jakarta'daki Uluslararası Stadyumda oynanan karşılaşmada Gabonlu hakem Pierre Ghislain Atcho düdük çaldı. Brezilya karşılaşmadan 9-0 galip ayrılarak gruptaki ilk galibiyetini elde ederken Yeni Kaledonya ise 2'nci maçından da yenilgiyle ayrıldı.

Brezilya'ya galibiyeti getiren golleri 28 ve 51'inci dakikalarda Rayan, 46, 86 ve 90+4'üncü dakikalarda Kaua Elias, 39'uncu dakikada Estevao, 44'üncü dakikada Luighi Henri, 55'inci dakikada Vitor ve 61'inci dakikada Joao Victor kaydetti.

77 ŞUT 9 GOL

Brezilya, Yeni Kaledonya'yı 9 golle mağlup ettiği karşılaşmada rakip kaleye tam 77 şut yolladı.

Bu şutların 41 tanesini ceza sahası içerisinden yollayan Güney Amerika ekibi, 36 kez de ceza sahası dışından şansını denedi.

77 şutta 23 isabet sağlayan Brezilya'nın 30 şutu kaleyi bulmazken 24 şutu da rakip savunmacılar tarafından engelledi. Yeni Kaledonya, gruptaki ilk maçında da İngiltere 10-0 mağlup olmuş ve İngilizler bu karşılaşmada 20'si isabetli olmak üzere 41 şut atmıştı.

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