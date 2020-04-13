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  4. Rakitic'ten Barcelona'ya flaş tepki: Ben patates çuvalı değilim!

Rakitic'ten Barcelona'ya flaş tepki: Ben patates çuvalı değilim!

İSPANYA HABERLERİ  | 13.04.2020 16:00 | Son Güncelleme

Barcelona'dan ayrılması gündemde olan Ivan Rakitic, geleceğiyle ilgili kararı vereceğini söyledi. Rakitic, "Ben patates çuvalı değilim. Geleceğimle ilgili kararı ben vereceğim" ifadelerini kullandı.

Rakitic'ten Barcelona'ya flaş tepki: Ben patates çuvalı değilim!

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Barcelona'da forma giyen Ivan Rakitic, sezon başında kendisini göndermek isteyen kulübünü eleştirdi.Mundo Deportivo gazetesine açıklamalarda bulunan 32 yaşındaki Hırvat oyuncu, kontratının sonuna kadar Barcelona'da kalmak istediğini söyledi.

"BEN PATATES TORBASI DEĞİLİM"

Sezon başında takımdan gönderilmeye çalışıldığını hatırlatan Rakitic, "Ben istediğiniz her şeyi yapabileceğiniz bir patates torbası değilim." ifadelerini kullandı.Rakitic, "İstendiğim ve saygı gördüğüm yerde olmak istiyorum. Eğer o yer burasıysa çok mutlu olurum ama başka bir yer olacaksa da bunun kararını verecek sadece benim, başkası değil." şeklinde konuştu.

Hırvat oyuncu, ligler ertelenmeden önce bu sezon 31 maçta forma giymişti.

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İspanya barcelona rakitic

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
PATATES ÇUVALI DEĞİLSEN BİRAZ DAHA SKORA ETKLİ ETMELİSİN XAVİ DEN BİR FARKIN YOK NERDEYSE)::):)RAKITIC BEĞENDİGİM BİR FUTBOLCU:):)
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