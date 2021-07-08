Ramadan Subhi kimdir, kaç yaşında ve aslen nerelidir? İşte Ramadan Subhi’nin oynadığı takımlar…

Bugüne kadar Mısır’da ve İngiltere’de top koşturan sol kanat-forvet pozisyonunda oynayan Ramadan Subhi için sarı-kırmızılı takımın girişimleri de olduğu iddia edildi. Ramadan Subhi’nin Mısır Ligi ekiplerinden Pyramids ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

RAMADAN SUBHİ KİMDİR?

23 Ocak 1997'de Mısır'ın Kairo kentinde doğan Ramadan Subhi, ülkesinin ekiplerinden El Ahly'nin alt yapısında futbola başladı. 2014'te profesyonel olan Ramadan Subhi, 2016'da 5 milyon avro transfer bedeliyle İngiliz ligi ekiplerinden Stoke City'e transfer oldu.

2 yıl sonra da 6,5 milyon avro bedelle bir başka İngiliz ekibi Huddersfield'ın yolunu tutan Ramadan Subhi, 2019'da eski takımı El Ahly'ye kiralık olarak geri döndü. 2020'de Mısır ligi ekiplerinden Pyramids FC'ye 5 milyon avro bonservis bedeliyle transfer olan Ramadan Subhi'nin sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona eriyor.

1,83 boyundaki sol kanat-forvet pozisyonunda oynayan Ramadan Subhi’nin adı Süper Lig devi Galatasaray’la anıldı.



