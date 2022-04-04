Ramazan 3. gün iftar menüsü! Orucun üçüncü günü ne yemek yapılır? Ramazan 2022 iftar menüsü...

Ramazan ayı bolluk, bereket ve huzur ayıdır. Günahlar için af dilendiği kimsenin, kimseyi üzmediği, üzmekten bilhassa kaçındığı mübarek bir aydır. 2022 yılında da böyle bir ayda geldi çattı. Ramazan'ın ilk iftarında ev hanımları kara kara hep ne pişirsem diye düşünürler. Artık düşünmeyin! Çünkü size Ramazan 3. gün iftar menüsü ile geldik. İşte ağzınızın suyunu akıtacak iftar menüsü!

TAVUK ÇORBASI

TAVUK ÇORBASI NASIL YAPILIR?

2 adet tavuk budunu haşlıyoruz. Terbiyesini hazırlıyoruz. Terbiyesini şu şekilde hazırlıyoruz; un,yoğurt,yumurtayı bir kapta çırpıyoruz. İçine yarım su bardağı su ilave edip iyice pütürsüz olacak şekilde çırpıyoruz.

Haşlanmış tavuğun suyundan sıcak olarak içine üç kepçe alıp terbiyeyisine ilave edip güzelce çırpıyoruz. Çorba için tencereye sıvı yağ ilave ediyoruz 3 yemek kaşığı şehriyeyi hafif değişene kadar kavuruyoruz.

2 diş sarımsağı rendeleyip içine ilave ediyoruz ardından suyunu ilave ediyoruz. Parçalanmış tavukları ilave ediyoruz bir taşım hepsini kaynatıyoruz. Çorbanın içine terbiyesini ilave ediyoruz bir taşım kaynatıyoruz. İçine yarım sıkılmış limon suyunu ve tuzunu da ekleyerek çorbayı bir müddet daha kaynatıyoruz. Çorba kıvam alınca da ocağı kapatıyoruz. Üzerine tereyağ ve kırmızı biber kavurup servise hazır hale getiriyoruz.

ISPANAKLI FIRINDA MAKARNA

ISPANAKLI FIRINDA MAKARNA NASIL YAPILIR?

1 adet spagettiyi haşlayıp süzüyoruz. Makarnalar haşlanırken 1 adet kuru soğanı küp küp doğrayıp biraz sıvı yağda kavuruyoruz. Üzerlerine ıspanakları ekleyip beraber kavuruyoruz.

İçerisine tuz karabiber ekleyip kenara alıyoruz..

Beşamel sosu yapmak için tereyağ ve unu bir arada iyice kavuruyoruz. Unun kokusu cıkınca sütü ve tuzu ekliyoruz ve bir çırpıcı yardımıyla karıştırarak kaynayana kadar kısık ateşte pişiriyoruz.

Büyük bir kasede ıspanak ve makarnayı karıştırıyoruz. Sosun yarısını da bu karışıma yediriyoruz. Büyük boy dikdörtgen borcamı az sıvı yağ ile yağlayıp bu karışımı borcama yayıyoruz.

Üzerine kalan sosu döküyoruz ve düzeltiyoruz. Makarnanın üzerine kaşar rendeleyebilirsiniz. Ardından da 200 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirelim.

YOĞURTLU RENKLİ SALATA

YOĞURTLU RENKLİ SALATA NASIL YAPILIR?

Öncelikle kırmızı lahanayı rondodan geçirelim ve daha sonra yarım çay bardağı su ile pişirelim.

Kırmızı lahanalar suyunu çektikten sonra, 3 yemek kaşığı yağ ile kavuralım. Sonra havucu rendeleyelim ve 2-3 yemek kaşığı yağ ile kavuralım.

5-6 adet köz biberleri de küçük küçük doğrayalım.

Kırmızı lahana ve havucu ayrı ayrı kaplarda, sarımsakla ve mayonezle karıştıralım ve daha sonra bu karışımı yan yana bir salata tabağına koyalım.

İRMİK TATLISI

İRMİK TATLISI NASIL YAPILIR?

Tatlının öncelikle şerbetini hazırlayalım. Bir tencereye şeker ve suyu alarak karıştıralım. Daha sonra şerbeti orta ateşte kaynamaya bırakalım. Kaynadıktan 20 dakika sonra limon suyunu ekleyelim ve 5 dakika daha kaynatarak ocaktan çekebiliriz.

Keki için bir karıştırma kabına yumurta ve şekeri alarak beyazlaşıp köpük köpük oluncaya kadar çırpıyoruz. Üzerine sıvı yağ ve yoğurt ekleyerek çırpmaya devam ediyoruz. İrmik, elenmiş un, kabartma tozu ve vanilyayı ile bir kez daha çırpıyoruz. Kek harcımızı tereyağı ile yağladığımız 27cm’lik kare borcama boşaltalım ve önceden ısıttığımız 170°C fırında yaklaşık 30 dakika pişmeye bırakalım. Kekimiz piştikten sonra fırından alarak ılımaya bırakalım.

Sıcağını alan kekimizin üzerine şerbetin yarısını döküyoruz. Sonra keki dilimleyelim ve kalan yarısını da dökelim. Son olarak irmik tatlımızı istediğiniz gibi süsleyerek ve servis edebilirsiniz.

