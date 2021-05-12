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Ramazan arifesine özel geleneksel Simav güvecinin bayram hazırlıkları şimdiden başladı

Seray Üstün Seray Üstün
12.05.2021 13:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kütahya’nın Simav ilçesinde, yaklaşık bir asırdan bu yana sofraların vazgeçilmezi olan meşhur lezzet ‘Simav Güveci’ arife günü ve bayramın birinci günü için hazırlıklara başlandı.

Ramazan arifesine özel geleneksel Simav güvecinin bayram hazırlıkları şimdiden başladı

Geleneksel yemeğin ustası olan Mustafa Samsun, 35 yıldır güveç pişirdiğini ifade etti. Özel günlerde hazırlanan yemeğin yapılışını anlatan Samsun “Önceden güveci erkek keçi dediğimiz ’Erkeç’ etinden yapıyorduk. Ancak çok yağlı olduğu için dana etine döndük. İlk önce güveç etini susuz olarak fırına sürüyoruz, 1 buçuk saat sonra domates, biber, su ve salçasını ilave edip tekrar fırına sürüyoruz. 2 saatlik bekleme süresinden sonra servise sunuyoruz. Simav güvecinin içinde domates ve biberden başka bir şey bulunmuyor. Özel odun fırındaki meşe közünde ve özel güveç kaplarında pişirildiği için ayrı bir lezzeti oluyor. Bursa ve İzmir’den gelen müşterilerimiz var. Eynal Kaplıcaları’na geldiklerinde, Simav’dan güveç yemeden gitmiyorlar. Bugün bayram arifesi için aldığımız 30 güveç siparişimizi hazırlıyoruz” dedi.

Güveç siparişini almaya gelen Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, Ramazan arifesinde ve bayramın birinci gününde Simav kebabı ile güveç tüketildiğini belirtti. Başkan Biçer “Simav güvecinin meşhur olmasının sebebi, lezzetinde gizlidir. Simav dağlarındaki doğal ortamlarda kekik ile otlayan hayvanların etlerinden güveç yapılıyor. Kara fırın diye bilinen taş fırınlarda 4 saatlik bir zaman içinde, meşe közünde pişirilen meşhur Simav güvecinin özel bir damak tadı ve lezzeti vardır. Termal Kaplıcalarımıza ziyaret amaçlı ve yatılı olarak gelen vatandaşlarımız, Simav’ın meşhur güvecini yemeden gitmezler. Hatta ilçeden ayrılırken özel kaplarda paket yaptırıp götürürler” dedi.

BENZERSİZ BİR LEZZET

SİMAV GÜVECİ

Güveç müşterisi Özlem Karataş, Simav güvecinin tadına doyum olmadığını belirterek, evde pişirilenden daha lezzetli olduğunu, odun közünde pişirilen güvecin üstüne başka lezzet tanımadığını ve herkese tavsiye ettiğini söyledi. Yarım asırlık güveç müşterisi Ahmet Esen, hayvanların dağlarda keki yemesinin güvece ayrı bir lezzet kattığını belirtti. Esen “Gerek motorize ekipler olsun, gerekse Eynal Kaplıcaları’na turla gelen vatandaşlar, Simav’ın meşhur güvecini yemeden ilçeden ayrılmıyorlar” dedi.

Bir diğer müşteri Celil Çakır ise, her yıl Ramazan ayında 2 veya 3 gün aralıklı güveç yaptırdığını belirterek, odun fırınında pişirilen güvecin çok lezzetli olduğunu ifade etti. Yusuf Erdoğan da, Simav’ın bir numaralı damak zevkinin güveç olduğunu belirtti. Erdoğan “Meşhur Simav güveci, özellikle arife günü ve bayramlarda vazgeçilmez bir alışkanlığımızdır” dedi.

(İHA)

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