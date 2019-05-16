Ramazan ayında tatlı tercihiniz hangisi?

Ramazan'da tatlısız bir iftar düşünemiyorsanız hangi tatlı türünün sağlığınız için daha yararlı olacağını öğrenmenizde fayda var, detayları için sizleri şöyle alalım...

1. Dondurma



Ana maddesi süt olduğundan içerdiği kalsiyum, protein sayesinde hem besleyici hem tok tutmaya yardımcıdır. Ayrıca Ramazan ayında hava sıcaklığının arttığını ve gün içinde bedenin susuz kaldığı düşünüldüğünde iftar sonrası ara öğün saatini şenlendirecek en ferah tercihlerden biri dondurma olacaktır. Peki nasıl ve ne kadar yenmeli derseniz de 2 ya da 3 top, külah tüketilmeden, paketli olmadan, güvendiğiniz bir yerden alınmış olan, gerçek sütten yapılmış bir dondurma tercih etmelisiniz.

2. Güllaç

Ramazan denince akla gelen ilk 3’ten biri şüphesiz güllaçtır. Kendine has yufka yaprakları, sütü ve süslemesi ile önce göz doygunluğu sağladığı doğrudur. Aslında Ramazan sofralarında sıkça rastlanan baklava, şöbiyet, künefe gibi şerbetli tatlıları düşündüğümüzde tercihi güllaçtan yana kullanmak akıllıca olacaktır. Diğer tatlılar şeker, yoğun yufka ve en kötüsü de katı yağdan zengindir. Güllaç ile kıyas edildiğinde güllaçtaki sütün proteini ve yağın masumluğu diğer şerbetli tatlılarda maalesef ki yoktur. Bu nedenle, tıpkı Ramazan pidesinde olduğu gibi porsiyon kontrolünü sağlayarak ya da şeker yerine hurma gibi kuru meyvelerden yararlanarak güllaç yapımını daha fit hale getirerek bu lezzetten tadabilirsiniz.