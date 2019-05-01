YEMEK

Ramazan ayının vazgeçilmez tatlısı: Güllaç

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
TARİFLER HABERLERİ  | 01.05.2019 10:47 | Son Güncelleme

Ramazan tatlarının baş tacı güllaç, bu yıl da sofralardaki yerin almaya hazırlanıyor. Yaklaşan Ramazan ayı nedeniyle güllaç, lokanta tezgahlarındaki yerini almaya başladı.

Ramazan ayının vazgeçilmez tatlısı: Güllaç

Yufka, süt ve şeker üçlüsünden oluşan tatlının yapımının kolay olması sebebiyle ramazan aylarında tercih edildiğini belirten Bursalı lokanta işletmecisi Emir Topluk, "Anadolu'da çok fazla ramazan ritüeli var. Bu ritüellerin arasında güllaç da var. Güllaç tatlısı zaruri mutfağın bir sonucu. Anadolu'da halk, nişasta çuvallarını böceklenmemesi için saklamak zorunda kaldılar. Bunun için de kurutulmuş yufka haline getirip bir kaç yıl sonra kullanmak için kuru yufka halinde mısır nişastalarını sakladılar. İlk zamanlarda yufkaları kırarak yemeklerde, çorbalarda nişasta yerine kullandılar. 600 yıl önce de sarayda bunun tarifine rastlanıyor. Sütlü bir şerbetle yufkaların ıslatılması, aralarına ceviz konularak kat kat dizilmesi ve soğuk bir ortamda bekletilmesiyle yapılıyor. Yapımı çok kolay bir tatlı. Fazla malzeme gerektirmeyen bir tatlı. Ramazan aylarının da vazgeçilmezi" dedi.

ramazan-tatlilarinin-bas-taci-gullac-bu-yil-da-sofralari-susleyecek_4590_dhaphoto2

Güllaçın yapım aşamalarından bahseden Topuk, 'Gül suyuyla beraber pişirilen bir tatlı. Ramazanda gül suyuyla hoşaflar, şerbetler pişirilir. Aynı zamanda güllü aş denen güllaç pişirilir. Çok hafif bir tatlıdır. Özellikle saraylarda hanedanın, padişahların ve hanımların yemeyi çok tercih ettiiği bir tatlıdır. Hem sindirimi kolay hem de hafif olduğu için ramazana uygun bir tatlıdır' dedi.

Topuk, Ramazan ayında yemek isteyenler için güllaç tarifi verdi.

GÜLLAÇ TARİFİ

Bir tencereye süt ve şekeri ilave ediyoruz. Sütlü bir şerbet hazırlıyoruz. Kap ölçüsünde dizilen güllaç yapraklarını, aralarına ceviz de koyarak kat kat diziyoruz. Şerbeti ilave ettikten sonra da gül suyu ekleyebiliriz. Üzerini de nar veya kızılcıkla süsleyerek servis edilir.

ramazan-tatlilarinin-bas-taci-gullac-bu-yil-da-sofralari-susleyecek_4590_dhaphoto3

ramazan-tatlilarinin-bas-taci-gullac-bu-yil-da-sofralari-susleyecek_4590_dhaphoto4

ramazan-tatlilarinin-bas-taci-gullac-bu-yil-da-sofralari-susleyecek_4590_dhaphoto5

Küçük çocuğu sokak ortasında öldüresiye dövdüKüçük çocuğu sokak ortasında öldüresiye dövdü
Rafine Şekersiz ve Unsuz Muffin Rafine Şekersiz ve Unsuz Muffin
Tadına doyum olmaz anne köftesi nasıl yapılır?Tadına doyum olmaz anne köftesi nasıl yapılır?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ramazan Tatlı güllaç

En Çok Okunan Haberler

Hadise gönlünü Erhan Çelik'e kaptırdı

Hadise gönlünü Erhan Çelik'e kaptırdı

Kerimcan Durmaz'ın babası skandal görüntülerle ilgili ilk defa konuştu!

Kerimcan Durmaz'ın babası skandal görüntülerle ilgili ilk defa konuştu!

Asla çiğ yememeniz gereken 7 yiyecek

Asla çiğ yememeniz gereken 7 yiyecek

Karatay’dan şaşırtan Ramazan açıklaması

Karatay’dan şaşırtan Ramazan açıklaması

Sadece 5 adımda limon ağacı nasıl yetiştirilir?

Sadece 5 adımda limon ağacı nasıl yetiştirilir?

2 ile 6 saat içinde bu etkileri gösterirse öldürüyor

2 ile 6 saat içinde bu etkileri gösterirse öldürüyor

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

5 Dakikada Çiğ Köfte Tarifi

5 Dakikada Çiğ Köfte Tarifi

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Bebeğiniz İçin Sağlık Deposu: Yoğurt Çorbası

Bebeğiniz İçin Sağlık Deposu: Yoğurt Çorbası

6/8 Aylık Bebek Çorbaları: Sebze Çorbası

6/8 Aylık Bebek Çorbaları: Sebze Çorbası

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rafine Şekersiz ve Unsuz Muffin

Rafine Şekersiz ve Unsuz Muffin

Anne Köftesi Tarifi

Tadına doyum olmaz anne köftesi nasıl yapılır?

Ev Yapımı Çikolatalı Fındık Kreması

Ev Yapımı Çikolatalı Fındık Kreması

Siyez Unlu Poğaça

Kilo almak istemeyenlere özel poğaça

Belem Turtası

Üstü fırın sütlacı andırıyor! Dünya bu lezzetin peşinde koşuyor

Elmalı Tepsi Keki

Günün tarifi: Elmalı tepsi keki

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.