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Ramazan Civelek, Fenerbahçe’ye geri dönüyor

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 16.07.2020 23:33 | Son Güncelleme

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Ramazan Civelek, sarı-lacivertlilere geri dönecek.

Ramazan Civelek, Fenerbahçe’ye geri dönüyor

Fenerbahçe altyapısında yetişen ve profesyonel olarak sarı lacivertli takımda forma giyen sonrasında ise Gaziantep FK, Sakaryaspor’a kiralanan arıdan bonservisi ile Karagümrük’e transfer olan Ramazan Civelek, Fenerbahçe’ye geri dönüyor.

Fenerbahçe, Karagümrük’te bu sezon 27 maçta 5 gol, 9 asistlik performansıyla geçer not alan ve sağ bek pozisyonunda oynayan Ramazan Civelek’in sözleşmesindeki geri alma opsiyonunu kullanacak.

Ramazan Civelek tutulmuyor

ALİ KOÇ GÖRÜŞTÜ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, konuyla ilgili Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma ile görüşme yaptı.

YASİR DE DÖNÜYOR

Fenerbahçe'nin sezon öncesi sözleşmesindeki 1 milyon TL'lik satın alma opsiyonunu kullanarak Ümraniyespor'dan kadrosuna kattığı sonrasında ise 600 bin Euro bonservis bedeliyle Kayserispor'a gönderdiği Yasir Subaşı sarı lacivertli kulübe geri dönüyor.

FENERBAHÇE'NİN PLANI HAZIR

Yabancı kuralının değişmesinin ardından sarı-lacivertliler, az maliyetli ve tanıdığı eski Türk oyuncuları takımda yeniden değerlendirerek kadrosunu şekillendirmek istiyor. (AJANSSPOR)

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