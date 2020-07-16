Fenerbahçe altyapısında yetişen ve profesyonel olarak sarı lacivertli takımda forma giyen sonrasında ise Gaziantep FK, Sakaryaspor’a kiralanan arıdan bonservisi ile Karagümrük’e transfer olan Ramazan Civelek, Fenerbahçe’ye geri dönüyor.
Fenerbahçe, Karagümrük’te bu sezon 27 maçta 5 gol, 9 asistlik performansıyla geçer not alan ve sağ bek pozisyonunda oynayan Ramazan Civelek’in sözleşmesindeki geri alma opsiyonunu kullanacak.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, konuyla ilgili Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma ile görüşme yaptı.
Fenerbahçe'nin sezon öncesi sözleşmesindeki 1 milyon TL'lik satın alma opsiyonunu kullanarak Ümraniyespor'dan kadrosuna kattığı sonrasında ise 600 bin Euro bonservis bedeliyle Kayserispor'a gönderdiği Yasir Subaşı sarı lacivertli kulübe geri dönüyor.
Yabancı kuralının değişmesinin ardından sarı-lacivertliler, az maliyetli ve tanıdığı eski Türk oyuncuları takımda yeniden değerlendirerek kadrosunu şekillendirmek istiyor. (AJANSSPOR)
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