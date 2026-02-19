Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence

Fille kendini kıyaslayıp diyete girdi: Tam 50 kilo verdi!

Balayı fotoğraflarında kendini görünce yıkılan genç kadın, “Filden bile büyük görünüyordum” diyerek değişim kararı aldı. 108 kiloya kadar çıkan Kirsty, beslenmesini ve yaşam tarzını değiştirerek tam 50 kilo verdi.

Fille kendini kıyaslayıp diyete girdi: Tam 50 kilo verdi!
Çiğdem Berfin Sevinç

Rüya gibi Tayland balayından geriye kalan fotoğraflar aileyi mest etti ama Kirsty Wright için durum tam tersiydi. Fillerle nehirde yıkandığı o kareye bakınca tek düşündüğü şey kilosu oldu. “Bacaklarım filden bile büyük görünüyordu” diyen genç kadın, o an hayatının dönüm noktasını yaşadı.

Fille kendini kıyaslayıp diyete girdi: Tam 50 kilo verdi! 1

GELİNLİĞİYLE OTURAMADI BİLE

Eşiyle tanıştıktan sonra “ilişki kiloları” almaya başlayan Kirsty, pandemi ve stresle birlikte yaklaşık 108 kilo ulaştı. Büyük paket çikolatalar, iki kişilik makarnalar derken tartıdaki rakam her geçen gün arttı. Gelinlik provasındaki kriz ise her şeyi değiştirdi. Elbisesi dar gelince yanlara parça eklendi, “Oturmaya bile korkuyordum” dedi.

Fille kendini kıyaslayıp diyete girdi: Tam 50 kilo verdi! 2

AĞRILARI DİNDİ: RESMEN GENÇLEŞTİ!

Balayında diz ve sırt ağrıları yaşayan Kirsty için son darbe yine o fotoğraflar oldu. Gözyaşları içinde “Bir daha böyle hissetmek istemiyorum” diyerek harekete geçti. Daha önce denediği Slimming World programına geri döndü, yürüyüşlere başladı, beslenmesini değiştirdi.

Fille kendini kıyaslayıp diyete girdi: Tam 50 kilo verdi! 3

Sonuç? Tam 50 kilo gitti! Şimdi yaklaşık 61 kilo olan Kirsty, “Ağrılarım yok, kendimi özgür hissediyorum. Başlamak için yarını beklemeyin” diyerek benzer durumda olanlara çağrıda bulundu.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Canlı yayına alkollü çıktı! Skandallar peş peşe geldi!Canlı yayına alkollü çıktı! Skandallar peş peşe geldi!
9 günlük yavrusunu pışpışlayarak uyutan anne goril viral oldu9 günlük yavrusunu pışpışlayarak uyutan anne goril viral oldu

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
balayı fil bacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
MHP’li Celal Adan’dan AK Partili o vekillere tepki: “Hayret, ayıp ya”

MHP’li Celal Adan’dan AK Partili o vekillere tepki: “Hayret, ayıp ya”

2 kadını öldürdükten sonra intihar etti

2 kadını öldürdükten sonra intihar etti

F.Bahçe'nin yeni transferi Adem Yeşilyurt İstanbul'da! Bonservisi...

F.Bahçe'nin yeni transferi Adem Yeşilyurt İstanbul'da! Bonservisi...

Gelin adayı Hanife isyan etti: Ben açtım sen de bakmayıver!

Gelin adayı Hanife isyan etti: Ben açtım sen de bakmayıver!

Küçük Tuana'ya 300 milyonluk mirasın kapısı açıldı

Küçük Tuana'ya 300 milyonluk mirasın kapısı açıldı

Denizi olmayan il dünyaya tonlarca balık satıyor! 5 kg olunca gönderiyorlar

Denizi olmayan il dünyaya tonlarca balık satıyor! 5 kg olunca gönderiyorlar

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.