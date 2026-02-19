Fille kendini kıyaslayıp diyete girdi: Tam 50 kilo verdi!

Rüya gibi Tayland balayından geriye kalan fotoğraflar aileyi mest etti ama Kirsty Wright için durum tam tersiydi. Fillerle nehirde yıkandığı o kareye bakınca tek düşündüğü şey kilosu oldu. “Bacaklarım filden bile büyük görünüyordu” diyen genç kadın, o an hayatının dönüm noktasını yaşadı.

GELİNLİĞİYLE OTURAMADI BİLE

Eşiyle tanıştıktan sonra “ilişki kiloları” almaya başlayan Kirsty, pandemi ve stresle birlikte yaklaşık 108 kilo ulaştı. Büyük paket çikolatalar, iki kişilik makarnalar derken tartıdaki rakam her geçen gün arttı. Gelinlik provasındaki kriz ise her şeyi değiştirdi. Elbisesi dar gelince yanlara parça eklendi, “Oturmaya bile korkuyordum” dedi.

AĞRILARI DİNDİ: RESMEN GENÇLEŞTİ!

Balayında diz ve sırt ağrıları yaşayan Kirsty için son darbe yine o fotoğraflar oldu. Gözyaşları içinde “Bir daha böyle hissetmek istemiyorum” diyerek harekete geçti. Daha önce denediği Slimming World programına geri döndü, yürüyüşlere başladı, beslenmesini değiştirdi.

Sonuç? Tam 50 kilo gitti! Şimdi yaklaşık 61 kilo olan Kirsty, “Ağrılarım yok, kendimi özgür hissediyorum. Başlamak için yarını beklemeyin” diyerek benzer durumda olanlara çağrıda bulundu.