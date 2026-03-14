  2. YEMEK
Ramazan'da kapış kapış gidiyor! Bu çöreğin ünü il sınırlarını aştı

Diyarbakır’ın Çermik ilçesine özgü geleneksel lezzetlerden biri olan Çermik çöreği, Ramazan ayıyla birlikte yeniden yoğun ilgi görmeye başladı. Özellikle sahur sofralarında tercih edilen bu yöresel çörek, ilçede fırınların en çok hazırladığı ürünlerin başında geliyor.

Ramazan'da kapış kapış gidiyor! Bu çöreğin ünü il sınırlarını aştı
Gökçen Kökden

Yağ ve sütle hazırlanan hamuru sayesinde dışı gevrek, içi ise yumuşak bir dokuya sahip olan Çermik çöreği, sadece ilçede değil çevre illerde de talep görüyor. İlçe dışından verilen siparişlerin artmasıyla birlikte bazı fırınlar Ramazan boyunca yoğun mesai yapıyor.

Ramazan da kapış kapış gidiyor! Bu çöreğin ünü il sınırlarını aştı 1

Diyarbakır Çermik’te uzun yıllardır fırıncılık yapan Şerif Karabekiroğlu, çöreğin özellikle Ramazan döneminde büyük ilgi gördüğünü söylüyor. Yaz aylarında kaplıca bölgesinde, kış aylarında ise ilçe merkezinde fırın işlettiğini belirten Karabekiroğlu, çöreğin ününün artık ilçe sınırlarını aştığını ifade ediyor.

Karabekiroğlu, “Çermik çöreği özellikle Ramazan ayında, bayramlarda ve kaplıca sezonunda çok fazla tercih ediliyor. Siparişlere yetişmekte zorlanıyoruz. Bu lezzetin en önemli özelliği kullanılan malzemelerin büyük bölümünün Çermik’te üretilen doğal ürünlerden oluşması. Bu da çöreğe diğer çöreklerden farklı bir aroma kazandırıyor” dedi.

Ramazan da kapış kapış gidiyor! Bu çöreğin ünü il sınırlarını aştı 2

Yöre halkının sahur sofralarının vazgeçilmezlerinden biri olan Çermik çöreği, hem geleneksel yapım yöntemi hem de kullanılan yerel malzemeler sayesinde bölgenin önemli gastronomi değerleri arasında gösteriliyor.

ABD görüntüleri paylaştı! B-2'ler havalandı

Vasiyetinde 'Gelibolu' demişti! İşte son yolculuğuna uğurlanacağı yer

Karagümrük şoku F.Bahçe'de 'Acil' kodlu toplantı getirdi!

'Domuz eti yedim günahı nedir?' diye sordu! Nihat Hatipoğlu fena kızdı

A101'e Philips akıllı televizyon geliyor!

Esenyurt'ta 15 yıldır inşaatı tamamlanamadı! Kayyum atandı

