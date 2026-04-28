Dünyanın en iyi 15 kuruyemişi açıklandı: Türkiye’den 3 il listede

Farklı ülkelerden öne çıkan lezzetlerin yer aldığı listede Türkiye’den Antep fıstığı, Aydın kestanesi ve Giresun tombul fındığı dikkat çekti.

ZİRVEDE YUNAN FISTIĞI VAR

Listenin ilk sırasında Yunanistan’a özgü Fystiki Aeginas yer aldı. Aegina adasında yetiştirilen bu özel fıstık, kendine özgü aroması ve lezzetiyle öne çıkıyor. Ağustos ayında hasat edilen ürün, güneşte kurutuluyor ve eylül sonunda düzenlenen festivalle kutlanıyor.

İKİNCİ SIRADA İTALYA’DAN BRONTE FISTIĞI

İkinci sırada, Sicilya’da Etna Yanardağı eteklerinde yetiştirilen Pistacchio Verde di Bronte bulunuyor. Volkanik toprakların etkisiyle yoğun aromaya sahip olan bu ürün, tatlılardan tuzlu yemeklere kadar geniş bir kullanım alanına sahip.

TÜRKİYE’DEN ANTEP FISTIĞI İLK 3’TE

Listenin üçüncü sırasında Türkiye’nin önemli tarım ürünlerinden Antep fıstığı yer aldı. Gaziantep kökenli bu ürün, parlak yeşil rengi ve yoğun aromasıyla öne çıkıyor. Özellikle baklava üretiminde tercih edilen erken hasat fıstık, yüksek yağ ve protein oranıyla biliniyor.

LİSTEDE ÖNE ÇIKAN DİĞER KURUYEMİŞLER

Listenin devamında İspanya’dan Marcona bademi, Avustralya kökenli makademya, Yunanistan’dan Fystiki Megaron ve Fthiotida fıstıkları, Portekiz’den Terra Fria kestanesi ile İtalya’dan Sicilya bademi ve Piemonte fındığı gibi ürünler yer aldı.

TÜRKİYE’NİN LİSTEDE YER ALAN DİĞER ÜRÜNLERİ

TasteAtlas listesinde Türkiye’den ayrıca Aydın kestanesi ve Giresun tombul fındığı da yer aldı. Bu ürünler, Türkiye’nin kuruyemiş üretimindeki kalitesini uluslararası ölçekte bir kez daha ortaya koydu.

DÜNYANIN EN İYİ 20 KURUYEMİŞİ

Fystiki Aeginas (Yunanistan)

Pistacchio Verde di Bronte (İtalya)

Antep fıstığı (Türkiye)

Marcona bademi (İspanya)

Makademya (Avustralya)

Fystiki Megaron (Yunanistan)

Kelifoto Fystiki Fthiotidas (Yunanistan)

Castanha da Terra Fria (Portekiz)

Mandorle – Sicilya bademi (İtalya)

Nocciola del Piemonte (İtalya)

Aydın kestanesi (Türkiye)

Brezilya cevizi (Brazil nut)

Giresun tombul fındığı (Türkiye)

Noix de Grenoble (Fransa)

Almendra de Mallorca (İspanya)

Fustuq Halabi – Halep fıstığı (Suriye)

Nocciola di Giffoni (İtalya)

Noix du Périgord (Fransa)

Nocciola Romana (İtalya)

Châtaigne d’Ardèche (Fransa)