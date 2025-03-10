Ramazan'da öğrenciler için verimli çalışma ipuçları: “YKS ve LGS yaklaşıyor sınava hazırlık dönemi çok önemli”

Ramazan ayında öğrencilerin çoğu, normaldeki uyku ve beslenme alışkanlıklarında değişiklikler yapıyor. Birçok öğrenci, sahura kadar ders çalışıp gündüz saatlerini uyuyarak geçirmeyi tercih ediyor. Ancak uzmanlar, bu alışkanlık yerine daha verimli zaman dilimleri oluşturulmasına dikkat edilmesi gerektiğini ifade ediyor. Okul ve kursa giden öğrencilerin, iftar ile sahur arasındaki süreyi etkin bir şekilde kullanarak düzenli bir çalışma planı yapmaları gerektiği vurgulanıyor.

“YKS VE LGS YAKLAŞIYOR SINAVA HAZIRLIK DÖNEMİ ÇOK ÖNEMLİ”

Rehberlik Uzmanı Özcan Aladağ, Ramazan ayında öğrencilerin düzenlerinin değişiklikler gösterdiğini söyledi. Aladağ, "YKS ve LGS yaklaşıyor. Sınava hazırlık dönemi çok önemli. Tabii Ramazan ayının başlamasıyla birlikte bir de havaların bahar olması sebebiyle öğrencilerde metabolik değişiklikler olacaktır bu da normaldir. Öğrencilerin özellikle Ramazan ayına özel bir program yapmalarında fayda vardır. Çünkü birçok öğrencinin Ramazan ayı ve oruçla beraber, hem uyku saatleri hem de beslenme düzenleri değişiklik gösterecektir. Bu nedenle Ramazan ayına özel bir program yapan öğrencilerin mutlaka daha başarılı, daha güzel sonuçlar alacağını söyleyebiliriz. Gündüz saatlerinde okullarda ve kurslarda olan öğrencilerin özellikle iftardan sonraki süreçleri ya da sahurdan sonraki kalan zamanı ders çalışma şeklinde değerlendirmelerinde fayda vardır. Ama en önemli şey de ders çalışmayı aksatmamalarıdır. Bu nedenle öğrencilerin Ramazan ayına özel bir program yapmaları onların hem YKS'de hem de LGS'deki sınavlarında mutlaka artı bir faktör olarak karşımıza çıkacaktır" ifadelerini kullandı.

"ÖĞRENCİLERİN DEĞİŞİMLERE GÖRE BİR TEDBİR ALMALARINDA FAYDA VAR"

Ramazan ayında öğrencilerin ailelerine de büyük rol düştüğünü belirten Özcan Aladağ, "Tabii Ramazan ayında bizim geleneğimizde iftarlar, oturmalar ve benzeri birçok güzel alışkanlıklarımız var. İnançlarımız var, ibadetlerimiz var. Anne ve babalarda bu dönemlerdeki ramazan davetlerinde aileyi çok kalabalık mutlaka görecekler, bunlar öğrencilere bir motivasyon kaynağı olacak ama öğrencilerin iftardan sonra bu aile sohbetlerini çok fazla uzatmadan aile büyüklerini görerek sonrasında evlerine dönüp ya da odalarına geçip ders çalışmalarında fayda vardır. Çünkü Ramazan ayı boyunca öğrencilerin ve ailelerin davranışları ve tutumları mutlaka değişecektir. Öğrencilerin de değişimlere göre mutlaka bir tedbir almalarında fayda vardır" dedi.

“BAŞARI BENCE HER GÜN RUTİNLERİNİ ÇÖZMEKTE, BİR DÜZEN OLUŞTURMAKTA”

YKS'ye hazırlanan Sude Naz Cici (18), iftar sonrası ailesiyle vakit geçirdikten sonra genel olarak rehberlik uzmanlarının verdiği rutinleri uygulamaya çalıştığını belirterek, "300-350 soru çözerek ilerliyoruz. Her akşam yapmaya çalışıyorum. Yoksa rutinlerim kayar. Başarı bence her gün rutinlerini çözmekte, bir düzen oluşturmakta ve bunun dışına çıkmamakta, seni engelleyecek şeyleri yapmamakta. Ramazan'da da normal seviyede ilerliyormuş gibi davranılması gerekiyor bence" dedi.

“YOĞUN BİR TEMPOYLA HAZIRLANIYORUM”

Yoğun tempoda çalıştığını anlatan Arife Nur Özkaya (18) da, "Yoğun bir tempoyla hazırlanıyorum. Sadece akşamları değil, gündüzleri de verimli geçirmeye çalışıyorum" dedi.

“GÜNLÜK 200 İLE 250 CİVARI SORU ÇÖZÜYORUZ”

Hava Harp Okulunda subay olmak istediğini ifade eden Mehmet Kartal (19) ise, "Bu zorluklara doğuştan gelen bir özveri ile hazırlanıyorum. Çünkü hep küçüklükten beri istiyordum subay olmayı. F16'nın içinde havada süzülerek gitmek istiyorum, bunun için de elimden geleni yapıyorum. Günlük 200 ile 250 civarı soru çözüyoruz hep beraber arkadaşlarla. Burada dersimiz bittikten sonra etüt yapıyoruz. Dershanenin kapanışına kadar neredeyse kalıyoruz. Planlı, programlı yarını bugünden belirlemiş bir şekilde çalışmaları gerekiyor" dedi.

“HAVACILIK VE UZAY MÜHENDİSLİĞİ İÇİN ÇABALIYORUM”

Lise son sınıf öğrencisi Halis Yıldırım ise, "Benim hedefim Orta Doğu Teknik Üniversitesi Havacılık ve Uzay Mühendisliği, onun için çabalıyorum. İftardan hemen sonra çalışmaya başlamıyorum, yine biraz dinleniyorum. Yattıktan sonra sahurda kalkıp sahurdan sonra uyumadan çalışıyorum" dedi.

(İHA)

Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır