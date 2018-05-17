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Ramazan’da sindirim sorununuz varsa bu bitki tam size göre

Gökçe Şanlı Gökçe Şanlı
KEŞFET HABERLERİ  | 17.05.2018 00:20 | Son Güncelleme

Ramazan ayında, oruç tutulan sürenin sıcak günlere denk gelmesi ve uzun olması ayrıca beslenme alışkanlıklarındaki değişiklikler vücutta kabızlık, şişkinlik ve gaz problemlerinin yaşanmasına neden olabilir.

Ramazan’da sindirim sorununuz varsa bu bitki tam size göre

Ramazan’da en sık karşılaşılan sorunlardan olan sindirim sistemi rahatsızlıkları, doğal besinlerle kolay şekilde çözümlenebilir.

Uzmanlar, vücudun yeni bir beslenme düzenine geçmesiyle ortaya çıkan sorunları dost bakteriler olarak adlandırılan probiyotiklerle aşmanın mümkün olduğunu belirtiyor.

Ramazanda uzun süre aç kalmanın ve gıdaları yeteri kadar çiğnememenin gaz, şişkinlik, hazımsızlık gibi sindirim sorunlarına sebep olacağını belirten uzmanlar, özellikle sahur öğününde tercih edilecek besinlerin doyurucu gücünün oldukça önemli olduğunu vurguluyor.

Zerdeçal mucizesi

Ramazan ayında oruç tutan çoğu kişinin şikayet ettiği sindirim sorunları, halsizlik ve ağız kokusu gibi rahatsızlar, doğadaki şifalı bitki taze zerdeçal yardımıyla ortadan kaldırılabilir.

Hemen her yemekte kullanılabilen zerdeçal, başta sindirim sorunları olmak üzere birçok sağlık sorununa çözüm olabilir. Çay olarak veya çiğnenerek tüketilebilin zerdeçal, kahvenin içine karıştırıldığında ise halsizliği önler.

Sağlıklı Beslenme ve Diyet Uzmanı Taylan Kümeli, sindirim problemlerinin Ramazan’daki sık yaşanılan 3 sorundan biri olduğunu belirterek, diğerlerinin ise halsizlik ve ağız kokusu olduğunu söyledi. Kümeli, tüm bu problemlerin çözümünün ise, taze zerdeçal olduğunu kaydetti.

Günlük 6-8 gram zerdeçal

Doğanın mucize bitkilerinden zerdeçal, Ramazan ayı boyunca dozunda (günlük kullanım miktarı 6-8 gram) ve düzenli tüketildiği takdirde de sindirim problemlerini önleyebilirsiniz.

İşte Taylan Kümeli’nin su kaybı, ağız kokusu ve enerji için önerdiği zerdeçallı ağız gargarası ve limonata.

Taze zerdeçallı limonata

2 yemek kaşığı rendelenmiş taze zerdeçal

1.5 adet misket limonu suyu

4 bardak soğuk su

4 çorba kaşığı bal

İsteğe bağlı; 1 adet portakalın suyu

Tüm malzemeleri bir sürahide karıştırın. Yapımı bu kadar basit olan limonatayı, bol buz ile tüketebilirsiniz.

Taze zerdeçallı ağız gargarası

Yaklaşık 2.5 cm büyüklüğünde soyulmuş ve rendelenmiş bir parça taze zerdeçal.

250 ml su

1 çay kaşığı karanfil

Birkaç damla ferahlık vermesi için istediğiniz bir esansiyel yağ

Taze zerdeçalı ve karanfili suya ekleyin, bir taşım kaynatın ve 10 dakika soğumaya bırakın.

Süzdükten sonra istediğiniz esansiyel yağı ekleyebilirsiniz. Buzdolabında saklayın.

Not: Kullanırken ağzınızda en az 1 dakika tutmaya özen gösterin.

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Anahtar Kelimeler:
iftar ramazanda beslenme

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