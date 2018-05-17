Ramazan’da sindirim sorununuz varsa bu bitki tam size göre

Ramazan’da en sık karşılaşılan sorunlardan olan sindirim sistemi rahatsızlıkları, doğal besinlerle kolay şekilde çözümlenebilir.

Uzmanlar, vücudun yeni bir beslenme düzenine geçmesiyle ortaya çıkan sorunları dost bakteriler olarak adlandırılan probiyotiklerle aşmanın mümkün olduğunu belirtiyor.

Ramazanda uzun süre aç kalmanın ve gıdaları yeteri kadar çiğnememenin gaz, şişkinlik, hazımsızlık gibi sindirim sorunlarına sebep olacağını belirten uzmanlar, özellikle sahur öğününde tercih edilecek besinlerin doyurucu gücünün oldukça önemli olduğunu vurguluyor.

Zerdeçal mucizesi

Ramazan ayında oruç tutan çoğu kişinin şikayet ettiği sindirim sorunları, halsizlik ve ağız kokusu gibi rahatsızlar, doğadaki şifalı bitki taze zerdeçal yardımıyla ortadan kaldırılabilir.

Hemen her yemekte kullanılabilen zerdeçal, başta sindirim sorunları olmak üzere birçok sağlık sorununa çözüm olabilir. Çay olarak veya çiğnenerek tüketilebilin zerdeçal, kahvenin içine karıştırıldığında ise halsizliği önler.

Sağlıklı Beslenme ve Diyet Uzmanı Taylan Kümeli, sindirim problemlerinin Ramazan’daki sık yaşanılan 3 sorundan biri olduğunu belirterek, diğerlerinin ise halsizlik ve ağız kokusu olduğunu söyledi. Kümeli, tüm bu problemlerin çözümünün ise, taze zerdeçal olduğunu kaydetti.