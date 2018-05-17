Ramazan’da sindirim sorununuz varsa bu bitki tam size göre

Ramazan’da en sık karşılaşılan sorunlardan olan sindirim sistemi rahatsızlıkları, doğal besinlerle kolay şekilde çözümlenebilir.
Uzmanlar, vücudun yeni bir beslenme düzenine geçmesiyle ortaya çıkan sorunları dost bakteriler olarak adlandırılan probiyotiklerle aşmanın mümkün olduğunu belirtiyor.
Ramazanda uzun süre aç kalmanın ve gıdaları yeteri kadar çiğnememenin gaz, şişkinlik, hazımsızlık gibi sindirim sorunlarına sebep olacağını belirten uzmanlar, özellikle sahur öğününde tercih edilecek besinlerin doyurucu gücünün oldukça önemli olduğunu vurguluyor.
Zerdeçal mucizesi
Ramazan ayında oruç tutan çoğu kişinin şikayet ettiği sindirim sorunları, halsizlik ve ağız kokusu gibi rahatsızlar, doğadaki şifalı bitki taze zerdeçal yardımıyla ortadan kaldırılabilir.
Hemen her yemekte kullanılabilen zerdeçal, başta sindirim sorunları olmak üzere birçok sağlık sorununa çözüm olabilir. Çay olarak veya çiğnenerek tüketilebilin zerdeçal, kahvenin içine karıştırıldığında ise halsizliği önler.
Sağlıklı Beslenme ve Diyet Uzmanı Taylan Kümeli, sindirim problemlerinin Ramazan’daki sık yaşanılan 3 sorundan biri olduğunu belirterek, diğerlerinin ise halsizlik ve ağız kokusu olduğunu söyledi. Kümeli, tüm bu problemlerin çözümünün ise, taze zerdeçal olduğunu kaydetti.
Günlük 6-8 gram zerdeçal
Doğanın mucize bitkilerinden zerdeçal, Ramazan ayı boyunca dozunda (günlük kullanım miktarı 6-8 gram) ve düzenli tüketildiği takdirde de sindirim problemlerini önleyebilirsiniz.
İşte Taylan Kümeli’nin su kaybı, ağız kokusu ve enerji için önerdiği zerdeçallı ağız gargarası ve limonata.
Taze zerdeçallı limonata
2 yemek kaşığı rendelenmiş taze zerdeçal
1.5 adet misket limonu suyu
4 bardak soğuk su
4 çorba kaşığı bal
İsteğe bağlı; 1 adet portakalın suyu
Tüm malzemeleri bir sürahide karıştırın. Yapımı bu kadar basit olan limonatayı, bol buz ile tüketebilirsiniz.
Taze zerdeçallı ağız gargarası
Yaklaşık 2.5 cm büyüklüğünde soyulmuş ve rendelenmiş bir parça taze zerdeçal.
250 ml su
1 çay kaşığı karanfil
Birkaç damla ferahlık vermesi için istediğiniz bir esansiyel yağ
Taze zerdeçalı ve karanfili suya ekleyin, bir taşım kaynatın ve 10 dakika soğumaya bırakın.
Süzdükten sonra istediğiniz esansiyel yağı ekleyebilirsiniz. Buzdolabında saklayın.
Not: Kullanırken ağzınızda en az 1 dakika tutmaya özen gösterin.
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