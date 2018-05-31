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Ramazan diyeti ile yaza daha ince girin!

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 31.05.2018 15:02 | Son Güncelleme

Ramazan diyeti ile yaza daha ince girmek mümkün. Yaz mevsimine sayılı günler kala nasıl zayıflanır? Ramazan ayında da kilo verilebilir. Uygun beslenme ve egzersizler ile yaza daha fit ve daha sağlıklı girin!

Ramazan diyeti ile yaza daha ince girin!

Ramazan diyeti nedir?

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Ramazan diyeti, Ramazan ayında hafif yemekler ile yapılan bir diyet türüdür. Ramazan geldiği zaman sofralar şenlenir. Birçok gıda tek bir öğünde alınır. Bu durum da aşırı kilo alımına sebep olur. Aynı zamanda tek bir öğün de vücuda yüklenmek çok da sağlıksız bir beslenme türüdür.

Gün boyunca aç kalan vücuda birden ve aşırı olarak gıda alımı, mide ve kalp ağrılarına sebep olabilir. Ramazan diyeti ile az yiyerek tok kalacaksınız. Burada önemli olan neyin nasıl tüketildiği… Ramazan ayı ile birlikte 3 ana ve 3 ara öğün olarak tüketilmesi gereken besinler 2 öğüne düşüyor. Sahur ve iftar da sağlıklı besinlerle geçirildiğinde, kilo kaybı gerçekleşiyor.

Ramazan diyeti, iftar ve sahurda dengeli beslenme anlayışına dayanır. Oruç tutulduğunda iftardan sahura kadar geçen sürede aşırı besin tüketimini önlemeyi amaçlar. İftarda yenecek dengeli ve besleyici gıdalar sahura kadar tok tutacaktır. Ayrıca ramazan diyeti ile kalıcı kilo kaybı da sağlanabiliyor.

Ramazan diyeti nasıl yapılır?

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Ramazanda ilk öğün olarak kabul edilen öğün, sahurdur. Sahur birinci öğün ve iftar da ikinci öğündür. Normalde birinci öğün olarak kahvaltı yaparak güne başlanır. Ramazan diyetinde de aynı şekilde kahvaltı yapılması uygundur.

Sahurda; açık ve şekersiz çay, 2 – 3 dilim beyaz peynir, 1 adet haşlanmış yumurta, domates ve salatalık tüketilebilir. Bunların yanı sıra 2 – 3 adet ceviz de yenebilir. Ceviz, tok tutar ve enerji sağlar.

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İftarda; 1 – 2 hurma, 1 kase çorba (1 ya da 1,5 kepçe olacak şekilde) tüketilmelidir. Tüm gün boş olan mideye çorba ile başlangıç yapmak mide ağrılarının da önüne geçecektir. Çorbadan sonra isteğe bağlı 15 – 20 dakika yemeğe ara verilebilir. Çorba sonrasında da hafif zeytinyağlı ve sebze tüketilmelidir. Örnek olarak; zeytinyağlılar, sebze yemeği, ızgara köfte, ızgara tavuk, közlenmiş salata, yoğurtlu salata tüketilebilir. Yemeğin yanında cacık, yoğurt ve az yağlı, limonlu salata tercih edilebilir.

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Ramazan diyetinde, öncelik porsiyonların küçülmesidir. Az az belirli hafifi gıdalardan yenebilir. Ekmek ve pide 2 dilimi geçmeyecek şekilde tüketilmelidir ve tam buğday veya çavdar olarak tercih edilmelidir.

Ramazan diyetinde ara öğün nasıl olur?

Ramazan diyeti yaparken de ara öğün tüketimi olmalıdır. Bunlar Ramazan dışında yapıldığı gibi meyveler ile olabilir. Yemek bitiminden bir saat sonra tatlı ve ara öğünlere geçilebilir. Haftada bir kez sütlü tatlı ve haftada iki kez iki top dondurma yenebilir.

Meyve porsiyonları 3, 4 veya 5 adeti geçmemelidir. 2 fincan yeşil çay ve bolca su tüketimi yapılmalıdır.

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Ramazan diyeti ile metabolizmalar düzene girecek ve kilo kayıpları başlayacaktır. Sağlıklı ve dengeli beslenme ile yaza daha ince bir vücutla girin.

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