Ramazan diyeti ile yaza daha ince girin!

Ramazan diyeti nedir?

Ramazan diyeti, Ramazan ayında hafif yemekler ile yapılan bir diyet türüdür. Ramazan geldiği zaman sofralar şenlenir. Birçok gıda tek bir öğünde alınır. Bu durum da aşırı kilo alımına sebep olur. Aynı zamanda tek bir öğün de vücuda yüklenmek çok da sağlıksız bir beslenme türüdür.

Gün boyunca aç kalan vücuda birden ve aşırı olarak gıda alımı, mide ve kalp ağrılarına sebep olabilir. Ramazan diyeti ile az yiyerek tok kalacaksınız. Burada önemli olan neyin nasıl tüketildiği… Ramazan ayı ile birlikte 3 ana ve 3 ara öğün olarak tüketilmesi gereken besinler 2 öğüne düşüyor. Sahur ve iftar da sağlıklı besinlerle geçirildiğinde, kilo kaybı gerçekleşiyor.

Ramazan diyeti, iftar ve sahurda dengeli beslenme anlayışına dayanır. Oruç tutulduğunda iftardan sahura kadar geçen sürede aşırı besin tüketimini önlemeyi amaçlar. İftarda yenecek dengeli ve besleyici gıdalar sahura kadar tok tutacaktır. Ayrıca ramazan diyeti ile kalıcı kilo kaybı da sağlanabiliyor.

Ramazan diyeti nasıl yapılır?

Ramazanda ilk öğün olarak kabul edilen öğün, sahurdur. Sahur birinci öğün ve iftar da ikinci öğündür. Normalde birinci öğün olarak kahvaltı yaparak güne başlanır. Ramazan diyetinde de aynı şekilde kahvaltı yapılması uygundur.