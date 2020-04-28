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  4. Ramazan gelince sofradaki yerini aldı: Simit dolması

Ramazan gelince sofradaki yerini aldı: Simit dolması

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
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Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, simit biçiminde yapılan yöresel pide çeşidi olan simit dolması, ramazan ayında sofraların vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alıyor.

Kocaeli'nde özellikle ramazan ayında üretilen simit dolması, uzun süre tok tutma özelliğiyle biliniyor.

Fırıncı Mükremin Özkan, yaptığı açıklamada, Karamürsel'e has lezzetlerden olan 370 gram simit dolmasının 3,5 liradan satıldığını söyleyerek, "Vatandaşlar bizden simit dolmasını alıyor, içini daha sonra istediği gibi dolduruyor. Zevklerine göre peynir veya kıyma koyuyorlar. Farklı bir yemek oluyor" dedi.

Karamürsel'deki ekmek fırınlarında simit biçiminde yapılan pide çeşidi simit dolmasının iç harcı ekşimik, peynir ya da kıymayla yapılabiliyor.

Belli ölçüde kesilerek iç hamuru çıkarılan simit dolması, bir kaptaki suya batırılarak yumuşatılıyor. Hazırlanan harç, pidenin içine konularak avuç içiyle bastırılarak kapatılıyor. Simit dolması, isteğe göre çırpılmış yumurta ve süt karışımına batırılıp kızgın yağda ya da fırında kızartılıyor.


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Anahtar Kelimeler:
simit dolması, yöresel yiyecekler, koceeli,

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