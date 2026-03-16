Ramazan'ın 26. günü iftar menüsü: 'Bugün iftara ne pişirsem?' diyenlere leziz tarifler!

'İftarda ne yapsam' sorusuna Ramazan'ın 26. gününde de yanıt aranıyor. Hazır iftar menüleri Ramazan günlerinde oldukça pratik oluyor. Bugün iftara yapacak menüye karar vermekte zorlanıyorsanız bu leziz tariflerden oluşan Ramazan menüsüne mutlaka göz atın.

PİRİNÇLİ YOĞURT ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler:

2 litre su

6 yemek kaşığı pirinç

1 tepeleme yemek kaşığı un

1 adet yumurta

1,5 su bardağı yoğurt

2 çay kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı kuru nane

Üzeri için:

2 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı tepeleme kuru nane

Hazırlanışı:

Orta boy bir tencereye 2 litre suyu alın ve içine 6 yemek kaşığı pirinci ekleyin. Kısık ateşte pirinçler yumuşayana kadar pişirin.

Bir kabın içinde yoğurt, yumurta ve unu çırpın, un topaklanmasın.

Pişen pirinçten bir kepçe suyu yoğurtlu karışıma yedirin, birkaç kepçe daha ekleyerek ısı farkını dengeleyin.

Yoğurtlu karışımı tencereye incecik bir ip şeklinde dökerek karıştırın.

Tuz ve naneyi ekleyip birkaç dakika daha kaynatın, gerekirse su ilave edin.

Tereyağını eritip naneyi hafifçe yakın ve çorbanın üzerine gezdirin.

İSLİM KEBABI TARİFİ

Sebzeleri için:

4 orta boy patlıcan

3 yemek kaşığı zeytinyağı

2 domates

2 yeşil biber

Köftesi için:

500 gram orta yağlı kıyma

1 orta boy kuru soğan (rendelenmiş)

4 yemek kaşığı galeta unu

2 diş sarımsak (ezilmiş)

1 yumurta

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı karabiber

1 su bardağı sıvı yağ

Sosu için:

2 yemek kaşığı zeytinyağı

2 domates (rendelenmiş)

1 diş sarımsak (ezilmiş)

1/2 su bardağı sıcak su

1 çay kaşığı tuz

1/2 çay kaşığı karabiber

Hazırlanışı:

Patlıcanları alacalı soyup uzun ince şeritler halinde kesin, tuzlu suda bekletin.

Köfte harcını kıyma, soğan, yumurta, galeta unu, sarımsak ve baharatlarla yoğurun. Avuç içinde yuvarlayıp tavada kızartın.

Patlıcanları kızartın ve fazla yağını alın.

Patlıcan şeritlerini artı şeklinde açıp ortasına köfte koyun, yeşil biber ve domatesle kapatıp kürdanla tutturun.

Sosu hazırlayıp fırın tepsisine aktarın, 180°C’de 30 dakika pişirin.

ELMALI KEREVİZLİ SALATA TARİFİ

Malzemeler:

1 demet dereotu

1 demet maydanoz

2 yeşil elma

1 kereviz

Sosu için:

1 tatlı kaşığı hardal

1 çay kaşığı tuz

1/2 limonun suyu

1/2 çay bardağı zeytinyağı

Hazırlanışı:

Maydanoz ve dereotunu iri doğrayın.

Elmaları ve kerevizi kibrit çöpü şeklinde doğrayıp karıştırın.

Hardal, tuz, limon suyu ve zeytinyağını karıştırıp salataya dökün.

İyice harmanlayıp servis edin.

RAMAZAN ŞERBETİ TARİFİ

Malzemeler:

6 su bardağı su

3/4 su bardağı toz şeker

1 su bardağı vişne

10 kuru erik

1 su bardağı kuru üzüm

5 gram taze zencefil

1 çubuk tarçın

6 karanfil

Hazırlanışı:

Su, zencefil, karanfil ve tarçını kaynatın.

Şeker ekleyip karıştırın, kuru üzüm ve kuru erikleri ilave edin, 5 dakika kaynatın.

Son olarak vişneleri ekleyip 2-3 dakika daha kaynatın.

Ilıdıktan sonra süzün ve buzdolabında soğutun.

SÜTLÜ İRMİK TATLISI TARİFİ

Malzemeler:

1 litre süt

9 yemek kaşığı irmik

10 yemek kaşığı toz şeker

1 paket vanilin

1 yemek kaşığı tereyağı

1 çay kaşığı tarçın (servis için)

Hazırlanışı:

Süt, irmik ve şekeri karıştırarak kısık ateşte boza kıvamına gelene kadar pişirin.

Vanilin ve tereyağını ekleyip karıştırın.

Tatlıyı kalıba dökün ve soğumaya bırakın. Buzdolabında en az 4 saat bekletin.

Kalıptan çıkarıp vişne ve tarçın ile süsleyerek servis edin.

AFİYET OLSUN!