YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler
  4. Ramazan'ın 7. günü iftar menüsü! Midenizi yormayacak çok sağlıklı ve leziz

Ramazan'ın 7. günü iftar menüsü! Midenizi yormayacak çok sağlıklı ve leziz

08.04.2022 10:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan’ın ilk haftası bugün ile bitmiş bulunuyor. Hızlıca geçen Ramazan ayında sağlıklı ve doyurucu yemek aranıyor. Uzmanlar gün içerisinde güçsüz kalınmaması için iftarda sağlıklı beslenmenin önemini vurguluyorlar. Ramazan’ın 7.gününde sağlıklı ve kolay olan bu menüyü yapabilirsiniz.

Ramazan'ın 7. günü iftar menüsü! Midenizi yormayacak çok sağlıklı ve leziz

Ramazan ayında sofralarda çeşitli kızartmalara ağırlık veriliyor fakat bu daha hızlı ve sağlıksız kilo alımına sebep oluyor. Ramazan’da düzenli ve sağlıklı beslenmek vücut direncini korumak adına çok önemli bir yer taşıyor. Bu sebeple sofralarda kızartmalar yerine bol bol sebzeye ağırlık vermek gerekiyor. Hangi sebze yemeğini yapacağını düşünenler lezzetli, sağlıklı ve uyumlu olan bu menüyü sizler için hazırladık.

DÜĞÜN ÇORBASI

MALZEMELER

  • 500 g kuzu gerdan eti
  • 1,5 litre su

Terbiyesi için

  • 5 yemek kaşığı yoğurt
  • 3 yemek kaşığı un
  • 1 yumurta sarısı
  • Yarım limon suyu
  • 1 su bardağı su

Üzeri için

  • Pul biber
  • 2-3 yemek kaşığı tereyağı

YAPILIŞI

i9

  • Etleri düdüklü tencereye alın, üzerine suyu ilave ederek kapağını kapatın ve 30-35 dakika pişmeye bırakın.
  • Etler piştikten sonra hızlı bir şekilde soğuması için ayrı bir tabağa alın. Etler soğuduktan sonra didikleyin.
  • Diğer taraftan çorbanın terbiyesini hazırlayın. Bunun için bir kaba yoğurt, unu, yumurta sarısını, limon suyu ve içme suyunu ilave ederek güzelce çırpın.
  • Haşladığınız etin suyunu süzün, çorba yapacağınız tencereye alın. Yaklaşık 4 su bardağı et suyu çıkacaktır.
  • Hazırladığınız yoğurtlu karışımı et suyunun içine yavaş yavaş ve karıştırarak ilave edin.
  • Kaynadıktan sonra didiklenmiş etleri de ekleyerek kısık ateşte çorbanızı kaynatın.
  • Son olarak çorbanın tuzunu da ilave edin, 5 dakika daha kaynatarak ocağı kapatın.
  • Üzerine tereyağı ve pul biber ile hazırlamış olduğunuz sosu gezdirip servis yapın.
  • Dilerseniz çorbayı içerken sirke de eklenebilir.

KIYMALI KARNABAHAR

MALZEMELER

  • 500 gr karnabahar
  • 150 gr kıyma
  • 1 orta boy soğan
  • 1 diş sarımsak
  • 1 orta boy havuç
  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • Tuz
  • Karabiber
  • 2.5 - 3 su bardağı su

YAPILIŞI

  • Karnabaharı küçük çiçeklere ayırıp yıkayın ve süzün. Soğanı ve sarımsağı kıyın.
  • Havucu soyup halka şeklinde dilimleyin. Zeytinyağını tencereye aldıktan sonra soğanı ve sarımsağı ilave edip kavurun.
  • Üzerine kıymayı ilave edin, suyunu çekene kadar kavurun ve salçayı ekleyin.
  • Doğradığınız havucu, karnabaharları ve suyu ilave edin. Tuz ve biber ile tatlandırın.
  • Kapağı kapalı olarak kısık ateşte karnabaharlar yumuşayıncaya kadar pişirin.

i8

BULGUR PİLAVI

MALZEMELER

  • 2 su bardağı pilavlık bulgur
  • 2 adet domates
  • 1 adet soğan
  • 2 adet sivri biber
  • 1 su bardağı tavuk suyu
  • 2,5 su bardağı sıcak su (tavuk suyu da kullanabilirsiniz)
  • 4 yemek kaşığı sıvı yağ
  • Tuz

TARİFİ

i7

  • Bulgur pilavı için öncelikle soğanları ince kıyın, sıvı yağ ile hafif kavurun.
  • Üzerine doğranmış sivri biberi ekleyin, biraz daha kavurduktan sonra rende domatesi ekleyin, iyice kavurun.
  • Bulguru ekleyerek 1-2 dakika kavurun ve sıcak tavuk suyunu ve sıcak suyu ekleyin.
  • Tuzunu da ilave ederek bir kez karıştırın kapağını kapatın.
  • Kısık ateşte suyu çekene kadar karıştırmadan pişirin.
  • Ocağı kapattıktan sonra kapağın altına havlu kağıt koyarak 10 dakika kadar dinlendirin.

AFİYET OLSUN!


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Misafirleriniz için çok lezzetli iftar menüsü! Misafirleriniz için çok lezzetli iftar menüsü!
Soğuk baklava nasıl yapılır? Soğuk baklava nasıl yapılır?
Tencerede sufle nasıl yapılır?Tencerede sufle nasıl yapılır?
Anahtar Kelimeler:
Ramazan 2022
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Tatil için 500 bin TL'ye bakın ne aldı!

Tatil için 500 bin TL'ye bakın ne aldı!

Çıldırtan olay! Beddua edip "CİMER'e şikayet edin!" dedi

Çıldırtan olay! Beddua edip "CİMER'e şikayet edin!" dedi

Ramazan'a özel mükemmel iftar menüsü: Lezzet ve vitamin dolu

Ramazan'a özel mükemmel iftar menüsü: Lezzet ve vitamin dolu

Etten daha fazla demir içeren 7 yiyecek

Etten daha fazla demir içeren 7 yiyecek

Sahurda ne yenir? İşte susatmayan, tok tutan yiyecekler...

Sahurda ne yenir? İşte susatmayan, tok tutan yiyecekler...

Ratatuy nasıl yapılır, malzemeleri neler?

Ratatuy nasıl yapılır, malzemeleri neler?

İlginizi Çekebilir

Sahte polis üniforması ve arama emri kartıyla herkesi kandırdı!

Sahte polis üniforması ve arama emri kartıyla herkesi kandırdı!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Ramazan'a özel mükemmel iftar menüsü: Lezzet ve vitamin dolu

Ramazan'a özel mükemmel iftar menüsü: Lezzet ve vitamin dolu

Kimse bu kadar faydalı olacağını tahmin etmiyordu

Kimse bu kadar faydalı olacağını tahmin etmiyordu

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.