Ramazan'ın 7. günü iftar menüsü! Midenizi yormayacak çok sağlıklı ve leziz

Ramazan ayında sofralarda çeşitli kızartmalara ağırlık veriliyor fakat bu daha hızlı ve sağlıksız kilo alımına sebep oluyor. Ramazan’da düzenli ve sağlıklı beslenmek vücut direncini korumak adına çok önemli bir yer taşıyor. Bu sebeple sofralarda kızartmalar yerine bol bol sebzeye ağırlık vermek gerekiyor. Hangi sebze yemeğini yapacağını düşünenler lezzetli, sağlıklı ve uyumlu olan bu menüyü sizler için hazırladık.

DÜĞÜN ÇORBASI

MALZEMELER

500 g kuzu gerdan eti

1,5 litre su

Terbiyesi için

5 yemek kaşığı yoğurt

3 yemek kaşığı un

1 yumurta sarısı

Yarım limon suyu

1 su bardağı su

Üzeri için

Pul biber

2-3 yemek kaşığı tereyağı

YAPILIŞI

Etleri düdüklü tencereye alın, üzerine suyu ilave ederek kapağını kapatın ve 30-35 dakika pişmeye bırakın.

Etler piştikten sonra hızlı bir şekilde soğuması için ayrı bir tabağa alın. Etler soğuduktan sonra didikleyin.

Diğer taraftan çorbanın terbiyesini hazırlayın. Bunun için bir kaba yoğurt, unu, yumurta sarısını, limon suyu ve içme suyunu ilave ederek güzelce çırpın.

Haşladığınız etin suyunu süzün, çorba yapacağınız tencereye alın. Yaklaşık 4 su bardağı et suyu çıkacaktır.

Hazırladığınız yoğurtlu karışımı et suyunun içine yavaş yavaş ve karıştırarak ilave edin.

Kaynadıktan sonra didiklenmiş etleri de ekleyerek kısık ateşte çorbanızı kaynatın.

Son olarak çorbanın tuzunu da ilave edin, 5 dakika daha kaynatarak ocağı kapatın.

Üzerine tereyağı ve pul biber ile hazırlamış olduğunuz sosu gezdirip servis yapın.

Dilerseniz çorbayı içerken sirke de eklenebilir.

KIYMALI KARNABAHAR

MALZEMELER

500 gr karnabahar

150 gr kıyma

1 orta boy soğan

1 diş sarımsak

1 orta boy havuç

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı domates salçası

Tuz

Karabiber

2.5 - 3 su bardağı su

YAPILIŞI

Karnabaharı küçük çiçeklere ayırıp yıkayın ve süzün. Soğanı ve sarımsağı kıyın.

Havucu soyup halka şeklinde dilimleyin. Zeytinyağını tencereye aldıktan sonra soğanı ve sarımsağı ilave edip kavurun.

Üzerine kıymayı ilave edin, suyunu çekene kadar kavurun ve salçayı ekleyin.

Doğradığınız havucu, karnabaharları ve suyu ilave edin. Tuz ve biber ile tatlandırın.

Kapağı kapalı olarak kısık ateşte karnabaharlar yumuşayıncaya kadar pişirin.

BULGUR PİLAVI

MALZEMELER

2 su bardağı pilavlık bulgur

2 adet domates

1 adet soğan

2 adet sivri biber

1 su bardağı tavuk suyu

2,5 su bardağı sıcak su (tavuk suyu da kullanabilirsiniz)

4 yemek kaşığı sıvı yağ

Tuz

TARİFİ

Bulgur pilavı için öncelikle soğanları ince kıyın, sıvı yağ ile hafif kavurun.

Üzerine doğranmış sivri biberi ekleyin, biraz daha kavurduktan sonra rende domatesi ekleyin, iyice kavurun.

Bulguru ekleyerek 1-2 dakika kavurun ve sıcak tavuk suyunu ve sıcak suyu ekleyin.

Tuzunu da ilave ederek bir kez karıştırın kapağını kapatın.

Kısık ateşte suyu çekene kadar karıştırmadan pişirin.

Ocağı kapattıktan sonra kapağın altına havlu kağıt koyarak 10 dakika kadar dinlendirin.

AFİYET OLSUN!



