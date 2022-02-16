Ramazan pidesi sevenlere yeni bir lezzet: Süt çöreği tarifi

Azerbaycan'dan gelip ülkemizde de sevilip yapılmaya başlanan tarif, Türk damak tadına oldukça uygun. Aslında kete veya pide görünümüne yakın bir şekli bulunuyor. Önemli bir farkı, bu pidenin hamuruna su yerine süt konulması. Sütle yoğruluyor olması lezzetini ve protein değerini ikiye katlıyor. Tatlımsı ve tuzsuz bir tada sahip olan çörek, pastane pidesini de andırıyor. Siz de ramazan pidesine alternatif arıyorsanız işte size lezzetiyle şaşırtacak sütlü çörek tarifi!

SÜT ÇÖREĞİ TARİFİ

MALZEMELER

1 su bardağı ılık süt (1 su bardağının ölçüsü 200 ml)

1 adet yumurta

1 kaşık tereyağı

Yarım çay bardağı sıvı yağ

1 silme çay kaşığı toz zerdeçal

1 çorba kaşığı kuru maya

Yarım paket şekerli vanilin

Biraz tuz

400 gram un

ÜZERİ İÇİN

1 yumurta sarısı

1 çorba kaşığı süt

Susam

HAZIRLANIŞI