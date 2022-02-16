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Ramazan pidesi sevenlere yeni bir lezzet: Süt çöreği tarifi

16.02.2022 11:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Azerbaycan'da çok yapılan süt çöreği, ramazan pidesi sevenler için alternatif bir tarif. Yumuşacık dokusu, misler gibi kokusu ile tadı damağınızda kalacak. Üstü yumurtalı Ramazan pidesini çok seviyor ve farklı türlerini denemek istiyorsanız bu tarifi mutlaka hazırlayın. Mayalı olan çörek, puf puf kabarıyor ve tadanlara lezzet şöleni yaşatıyor.

Ramazan pidesi sevenlere yeni bir lezzet: Süt çöreği tarifi

Azerbaycan'dan gelip ülkemizde de sevilip yapılmaya başlanan tarif, Türk damak tadına oldukça uygun. Aslında kete veya pide görünümüne yakın bir şekli bulunuyor. Önemli bir farkı, bu pidenin hamuruna su yerine süt konulması. Sütle yoğruluyor olması lezzetini ve protein değerini ikiye katlıyor. Tatlımsı ve tuzsuz bir tada sahip olan çörek, pastane pidesini de andırıyor. Siz de ramazan pidesine alternatif arıyorsanız işte size lezzetiyle şaşırtacak sütlü çörek tarifi!

SÜT ÇÖREĞİ TARİFİ

MALZEMELER

  • 1 su bardağı ılık süt (1 su bardağının ölçüsü 200 ml)

  • 1 adet yumurta

  • 1 kaşık tereyağı

  • Yarım çay bardağı sıvı yağ

  • 1 silme çay kaşığı toz zerdeçal

  • 1 çorba kaşığı kuru maya

  • Yarım paket şekerli vanilin

  • Biraz tuz

  • 400 gram un

ÜZERİ İÇİN

  • 1 yumurta sarısı

  • 1 çorba kaşığı süt

  • Susam

HAZIRLANIŞI

  • Sütü ısıtın.

  • Eli yakmayacak sıcaklıkta olan sütü bir kaba alıp üzerine şekeri ve mayayı ilave ederek karıştırın.

  • Mayanın aktif hale gelmesi için ağzını kapatın, kenara alıp 10 dakika bekletin.

  • Tereyağını yumuşayıncaya kadar ısıtın.

  • Başka bir kaba 1 yumurta sarısı ve 1 yumurta beyazını, eriyen tereyağını, süt-maya karışımını, tuzu alarak karıştırın.

  • Hazırladığınız karışıma zerdeçal ekleyin ve unu kontrollü bir şekilde ilave edin.

  • Hamuru ele yapışmayacak kıvama gelene kadar yoğurun.

  • Kıvam alan hamurun üzerini örtüp mayalanması için yaklaşık 1 saat oda sıcaklığında bekletin.

  • Mayalanan hamuru, çok fazla bastırmadan tekrar yoğurarak havasını alın.

  • Hamuru rulo haline getirerek eşit parçaya ayırın.

  • Bezelere yuvarlak ekmek şeklini vererek, yağlı kağıt sermiş olduğunuz fırın tepsisine dizin.

  • Tepsiye dizilen çöreklerin üzerini bir bezle örterek, 30 dakika boyunca tepside mayalanmaları için bekletin.

  • Mayalanan çöreklerin üzerine yumurta sarısı ve sütü karıştırarak elde ettiğiniz karışımı sürün.

  • Çatalla çizikler ve delikler atarak üzerine susam serpiştirin.

  • Önceden ısıtılmış 180 derece fırında alt-üst ayarında üzeri kızarana dek pişirin.

  • Pişen çöreğin üzerini temiz bir bezle örterek bir süre dinlendirdikten sonra sunum yapabilirsiniz.

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