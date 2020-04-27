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Ramazan programına katılan İsmail Türüt'ten CHP'ye ağır sözler

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2020 11:56 | Son Güncelleme

Türkücü İsmail Türüt’ün sahur programındaki CHP ‘ye yönelik sözleri tepki çekti. Türüt, 'Salgın CHP döneminde olsaydı ya kaos çıkardı, ya da bu millet ölürdü' dedi.

İsmail Türüt, Kanal 7’deki Mustafa Karataş ile Sahur Vakti programına telefonla bağlandı.

“Biraz formatınızın dışında olacak ama” diyen Türüt, Ramazan ayı, oruç ve ibadet gibi dini konuların konuşulduğu programda siyasete girdi.

Salgının CHP iktidarı döneminde olması halinde ülkedeki vatandaşların yarısının hayatını kaybedeceğini öne süren Türüt, “Ya isyan çıkardı, ya kaos çıkardı, bu millet ölürdü” dedi.

Mustafa Karataş ise Türüt’e “Benim programlarda siyaset yaptırmıyorum ama kendinde baştan falso yapmış oldun, İsmail Türüt dobra dobra konuşur dedin, seni de susturamayacağım, ne yapayım şimdi? Yani gönlünden geldi… Millet hakikati görüyor, doğru birdir, burada şu parti bu parti değil de herkes doğruyu desteklemek zorunda” sözleriyle destek verdi.

Sosyal medyada yer alan görüntüler tepkilere neden oldu.

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Anahtar Kelimeler:
İsmail Türüt, chp, Kanal 7, ramazan,

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Okuyucu Yorumları 16 yorum
beyni fakirler insanları kutuplastirmayi birakin. git turkunu oku. politikayi bilen yapsin. siyaseti anlayan elestirsin. sen ve senin gibiler yuzunden bu ulkede herkes takim tutar gibi parti tutar oldu. tum zit fikirler birbirlerini girtlaklamaya and icmis gibi yuz yuze bakar oldu. artık insanlari ayristiran bu kisiliklerin nesli tukenmesi umidiyle. Allah devletinde milletinde yardimcisi olsun insallah.
CHP nin tek başına hiç iktidarda olduğunu gördünmü? Bu durumda ahkâm kesenlere ne denir?
Yandaşlık ve yalakalık yapmanın da bir onuru olmalı. Bu durumu bile beş paralık ettiler.
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