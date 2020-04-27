Ramazan programına katılan İsmail Türüt'ten CHP'ye ağır sözler

İsmail Türüt, Kanal 7’deki Mustafa Karataş ile Sahur Vakti programına telefonla bağlandı.

“Biraz formatınızın dışında olacak ama” diyen Türüt, Ramazan ayı, oruç ve ibadet gibi dini konuların konuşulduğu programda siyasete girdi.

Salgının CHP iktidarı döneminde olması halinde ülkedeki vatandaşların yarısının hayatını kaybedeceğini öne süren Türüt, “Ya isyan çıkardı, ya kaos çıkardı, bu millet ölürdü” dedi.

Mustafa Karataş ise Türüt’e “Benim programlarda siyaset yaptırmıyorum ama kendinde baştan falso yapmış oldun, İsmail Türüt dobra dobra konuşur dedin, seni de susturamayacağım, ne yapayım şimdi? Yani gönlünden geldi… Millet hakikati görüyor, doğru birdir, burada şu parti bu parti değil de herkes doğruyu desteklemek zorunda” sözleriyle destek verdi.

Sosyal medyada yer alan görüntüler tepkilere neden oldu.

