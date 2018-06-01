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Ramazanda kilo vermek için tüketilmesi gerekenler

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 01.06.2018 09:17 | Son Güncelleme

Kilo vermek isteyenler Ramazan ayının gelmesini de fırsat bilerek kilo vermenin yöntemlerini araştırmaya başladır. Ramazanda ne yapabilecekleri ve neler tüketebilecekleri hakkında arayışa geçenlerin sayısı bir hayli fazla. O zaman bizde ramazanda kilo vermek için neler tüketilebileceği hakkında biraz bilgi edinelim.

Ramazanda kilo vermek için tüketilmesi gerekenler

Bol bol su ve sıvı tüketin

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Su içmenin kilo vermede etkilerini hepimiz biliyoruz. Ramazan ayında da tutulan oruçlar nedeniyle vücudumuzda su kaybı yaşanır. Bu su kaybını vücudumuza geri kazanmamız gerekir. Kilo vermek istiyorsak ramazan ayında iftar öğününden sahur öğününe kadar en az 2,5 litre su içmeliyiz. Bunun yanında başka sıvı tüketimleri de sağlayabiliriz.

Ramazanda mutlaka çorba tüketin

çorba

Çorbalar sindirimi rahatlatma özelliği taşıdığından kilo vermenizde yardımcı olacaklar arasında yer alır. Bu yüzden çorba tüketimini eksik etmeyin. Yaz sıcaklarından dolayı sıcak çorbalar içemiyorum derseniz kendinize naneli ve soğuk çorba tarifleri bulabilir ve deneyebilirsiniz.

Ramazanda lifli besinleri tercih edin

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Yemeklerinizde aşırı yağlı, tuzlu ve baharatlı besinlerden kaçının. Daha çok sizi tok tutabilecek ve sindirimi kolay yapılabilen besinleri tüketin. Bu besinler lif açısından zengin besinlerdir. Kilo almamanızda yardımcı olacak en büyük etmen arasında yer alır.

Ramazanda kabuklu meyveler yiyin

elma

Kabuklu meyvelere örnek olarak elma, armut ve şeftaliyi verebiliriz. Bu besinler vücudunuza vitamin sağlarken tokluk hissini de arttırıyor. Bu şekilde acıkmamış oluyor ve fazla yemek yemiyorsunuz. Kilo vermede en önemli kurallar arasında tokluk hissi oluşturan besinlerin tüketimi gelmektedir. Bağırsaklarınızı çalıştıran bu meyveleri zaman zaman tarçın ile birlikte de tüketebilirsiniz.

Ramazanda omega 3 yönünden zengin olan cevizi mutlaka tüketin

ceviz

Omega 3 yönünden zengin olan ceviz insanda tokluk hissi uyandırır. Hem iftar öğünün de hem de sahur öğünün de 3-4 adet ceviz yemeniz ramazan ayı boyunca daha rahat oruç tutmanızı sağlar. Kilo verme döneminizde de size en büyük yardımı ceviz sağlar.

Haftada en az bir kez fosfor tüketin

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Balıkta bulunan fosfor, kilo verme döneminde olanlar için büyük nimettir. Haftada en az bir kere tüketilmesi metabolizma hızını arttırarak zayıflamada bireylere yardımcı olur.

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