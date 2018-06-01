Ramazanda kilo vermek için tüketilmesi gerekenler

Bol bol su ve sıvı tüketin

Su içmenin kilo vermede etkilerini hepimiz biliyoruz. Ramazan ayında da tutulan oruçlar nedeniyle vücudumuzda su kaybı yaşanır. Bu su kaybını vücudumuza geri kazanmamız gerekir. Kilo vermek istiyorsak ramazan ayında iftar öğününden sahur öğününe kadar en az 2,5 litre su içmeliyiz. Bunun yanında başka sıvı tüketimleri de sağlayabiliriz.

Ramazanda mutlaka çorba tüketin

Çorbalar sindirimi rahatlatma özelliği taşıdığından kilo vermenizde yardımcı olacaklar arasında yer alır. Bu yüzden çorba tüketimini eksik etmeyin. Yaz sıcaklarından dolayı sıcak çorbalar içemiyorum derseniz kendinize naneli ve soğuk çorba tarifleri bulabilir ve deneyebilirsiniz.

Ramazanda lifli besinleri tercih edin

Yemeklerinizde aşırı yağlı, tuzlu ve baharatlı besinlerden kaçının. Daha çok sizi tok tutabilecek ve sindirimi kolay yapılabilen besinleri tüketin. Bu besinler lif açısından zengin besinlerdir. Kilo almamanızda yardımcı olacak en büyük etmen arasında yer alır.

Ramazanda kabuklu meyveler yiyin

Kabuklu meyvelere örnek olarak elma, armut ve şeftaliyi verebiliriz. Bu besinler vücudunuza vitamin sağlarken tokluk hissini de arttırıyor. Bu şekilde acıkmamış oluyor ve fazla yemek yemiyorsunuz. Kilo vermede en önemli kurallar arasında tokluk hissi oluşturan besinlerin tüketimi gelmektedir. Bağırsaklarınızı çalıştıran bu meyveleri zaman zaman tarçın ile birlikte de tüketebilirsiniz.