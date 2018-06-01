Ramazanda kilo vermek için tüketilmesi gerekenler

Su içmenin kilo vermede etkilerini hepimiz biliyoruz. Ramazan ayında da tutulan oruçlar nedeniyle vücudumuzda su kaybı yaşanır. Bu su kaybını vücudumuza geri kazanmamız gerekir. Kilo vermek istiyorsak ramazan ayında iftar öğününden sahur öğününe kadar en az 2,5 litre su içmeliyiz. Bunun yanında başka sıvı tüketimleri de sağlayabiliriz.
Çorbalar sindirimi rahatlatma özelliği taşıdığından kilo vermenizde yardımcı olacaklar arasında yer alır. Bu yüzden çorba tüketimini eksik etmeyin. Yaz sıcaklarından dolayı sıcak çorbalar içemiyorum derseniz kendinize naneli ve soğuk çorba tarifleri bulabilir ve deneyebilirsiniz.
Yemeklerinizde aşırı yağlı, tuzlu ve baharatlı besinlerden kaçının. Daha çok sizi tok tutabilecek ve sindirimi kolay yapılabilen besinleri tüketin. Bu besinler lif açısından zengin besinlerdir. Kilo almamanızda yardımcı olacak en büyük etmen arasında yer alır.
Kabuklu meyvelere örnek olarak elma, armut ve şeftaliyi verebiliriz. Bu besinler vücudunuza vitamin sağlarken tokluk hissini de arttırıyor. Bu şekilde acıkmamış oluyor ve fazla yemek yemiyorsunuz. Kilo vermede en önemli kurallar arasında tokluk hissi oluşturan besinlerin tüketimi gelmektedir. Bağırsaklarınızı çalıştıran bu meyveleri zaman zaman tarçın ile birlikte de tüketebilirsiniz.
Omega 3 yönünden zengin olan ceviz insanda tokluk hissi uyandırır. Hem iftar öğünün de hem de sahur öğünün de 3-4 adet ceviz yemeniz ramazan ayı boyunca daha rahat oruç tutmanızı sağlar. Kilo verme döneminizde de size en büyük yardımı ceviz sağlar.
Balıkta bulunan fosfor, kilo verme döneminde olanlar için büyük nimettir. Haftada en az bir kere tüketilmesi metabolizma hızını arttırarak zayıflamada bireylere yardımcı olur.
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