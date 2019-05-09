Ramazanda serinleten geleneksel içecekler

Huzur ve bereket ayı ramazanda dengeli beslenme ve sağlıklı ürün tüketme daha da önem kazanıyor. Hava sıcaklığının her geçen gün arttığı ramazan ayında sıvı tüketimindeki tercihler sağlık açısından da önemli. Zengin tarihi ve kültürel değerleri bünyesinde barındıran Diyarbakır'ın unutulmaya yüz tutan lezzetlerinin peşine düşen Diyarbakır Olgunlaşma Enstitüsü, yöresel içecekleri orijinal tariflerine uygun olarak hazırlıyor. Kızılcık, vişne, üzüm, demirhindi, limon, karanfil, meyan gibi meyve ve şifalı bitkilerle yapılan şerbetler ve içecekler, sağlıklı olduğu kadar göze ve damağa da hitap ediyor.

Sağlıklı beslenmede içecek önemli

Diyarbakır Olgunlaşma Enstitüsü yiyecek içecek hizmetleri öğretmeni Gülden Bulut Durak, usta öğreticilerle ramazana özgü serinleten şerbetler hazırlıyor. Hazırladıkları şerbetleri sipariş doğrultusunda satışa da sunan enstitüdeki öğretmen ve usta öğreticiler aynı zamanda unutulmaya yüz tutan bu içecekleri tarifleriyle kayıt altına alıyor.

Durak, yaptığı açıklamada, ramazanın sıcak günlere denk geldiğini, bu nedenle sıvı tüketme ihtiyacının da arttığını söyledi.