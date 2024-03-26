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    4. Ramazanın 16. günü iftar menüsü: 'İftara ne pişirsem?' diyenlere nefis tarifler!

    Ramazanın 16. günü iftar menüsü: 'İftara ne pişirsem?' diyenlere nefis tarifler!

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    26.03.2024 08:48
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    İftar menü fikirleri Ramazan ayında en çok aratılan konular arasında yer alıyor. Her gün farklı menü çıkartmak zorlayıcı olduğu bu ayda hazır yemek menüleri oldukça fayda sağlıyor. 'Bugün iftarda ne pişirsem?' diye düşünenler hazır menülerden ipucu alıyor. Ramazan ayının 16. gününde iftarda ne pişirsem diye düşünenlere pratik menü hazırladık.

    İftar menüleri doyurucu ve pratik yemek tariflerini içeriyor. 26 Mart Salı tarihinde gerçekleşecek olan Ramazan'ın 16. günü iftar menüsünde 4 kaşık çorbası, tavuklu hünkar beğendi, zerdeçallı pilav ve magnolia tatlısı tarifleri yer alıyor.

    16. GÜN İFTAR MENÜSÜ 26 MART 2024 SALI

    4 KAŞIK ÇORBASI TARİFİ

    DÖRT KAŞIK ÇORBASI

    Malzemeler;

    • 1 yemek kaşığı kırmızı mercimek
    • 1 yemek kaşığı yeşil mercimek
    • 1 yemek kaşığı pirinç
    • 1 yemek kaşığı bulgur
    • 5 su bardağı su
    • Terbiyesi için;
    • 1 su bardağı yoğurt
    • 1 yumurta sarısı
    • 1 yemek kaşığı un
    • Üzeri için;
    • 1 adet soğan
    • 2 diş sarımsak
    • 1 yemek kaşığı tereyağı
    • 3-4 yemek kaşığı zeytinyağı
    • 1 çay kaşığı pul biber
    • 1 çay kaşığı karabiber
    • 2 tatlı kaşığı nane

    Tarif;

    • Bakliyatları yıkayın ardından su ile birlikte tencereye alarak haşlayın.
    • Bir kapta terbiyesi için yoğurt ve yumurta sarısını karıştırın. Un ilave edin ve terbiyesini hazırlayın.
    • Haşlanan bakliyatların suyundan yavaş yavaş ekleyerek terbiyeyi açın.
    • Terbiyeyi çorbaya ilave edin ve kesilmemesi için tam kaynatmadan pişmeye bırakın.
    • Soğanları ince yemeklik doğrayın.
    • Yağları tavaya ekleyin, doğradığınız soğanları ilave ederek pişirin.
    • Baharatları ilave edin ve çorba içerisine koyun.
    • Sıcak servis edin.

    TAVUKLU HÜNKAR BEĞENDİ TARİFİ

    TAVUKLU HÜNKAR BEĞENDİ

    Malzemeler;

    • 2 bostan patlıcan
    • 1 yemek kaşığı un
    • Yarım çay bardağı tereyağı
    • 1 su bardağı süt
    • Yarım çay bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
    • 250 g kuşbaşı tavuk eti
    • 1 soğan
    • 1 havuç
    • 1 su bardağı su
    • 1 defne yaprağı
    • 2 domates
    • 2 diş sarımsak
    • Tuz
    • Karabiber

    Tarif;

    • Bostan patlıcanların üzerini bıçakla birkaç yerinden delin ve fırın ızgarasında yumuşayıncaya kadar közleyin.
    • Hafif soğuyunca kabuklarını soyup el blenderinden pürüzsüz bir kıvam alana kadar geçirin.
    • Unu bir sos tenceresine alarak tereyağının yarısı ile pembeleşinceye kadar kavurun.
    • Sütü azar azar ekleyip karıştırın.
    • Patlıcanı ilave edin.
    • Rendelenmiş kaşar peyniri, tuz ve karabiber ekleyin ve ocaktan alın.
    • Ayrı bir tencerede yemeklik doğranmış soğan, kuşbaşı tavuk, sarımsak, küp doğranmış havuç, el blenderinden geçirdiğiniz domates ve defne yaprağını zeytinyağında kavurun.
    • 1 çay kaşığı un ve 1 su bardağı su ekleyip etler yumuşayıncaya kadar pişirin.
    • Tuz, karabiber ile tatlandırın.
    • Patlıcanı servis tabağına yayın.
    • Üzerine etleri yerleştirip servis yapın.

    ZERDEÇALLI PİLAV TARİFİ

    ZERDEÇALLI PİLAV

    Malzemeler;

    • 2 su bardağı pirinç
    • 1 kahve fincanı arpa şehriye
    • 1 çorba kaşığı tereyağı yada 4 çorba kaşığı zeytinyağı
    • 1 çay kaşığı zerdeçal
    • 4 su bardağı su
    • Tuz

    Tarif;

    • Pirinci iyice yıkayıp, suyunu süzün. Yapışmaz yüzeyli bir tencereye yağı alıp, şehriyeleri kavurun ve pirinci de kavurun.
    • Zerdeçalı 1 çay bardağı suda açıp, kalan suyla birlikte tencereye ekleyin. Tuzunu ayarlayın.
    • Tencerenin kapağını kapatıp, pirinç suyunu çekene kadar pişirin. Pilavı 5-10 dakika demlendirip servis yapın.

    MAGNOLİA TARİFİ

    magnolia

    Malzemeler;

    • Muhallebisi için;
    • 1 litre süt
    • 3 yemek kaşığı un
    • 2 yemek kaşığı nişasta
    • 1 su bardağı şeker
    • 1 adet yumurta sarısı
    • 1 paket sıvı krema
    • 1 paket vanilya
    • Arası için;
    • 1,5 paket burçak bisküvi
    • Çilek

    Tarif;

    • Tencereye süt, şeker, nişasta, un ve yumurtayı alalım. Çırpma teli ile çırpalım. Ocağa alıp karıştırmaya başlayalım.
    • Kıvamı koyulaşıp, göz göz oluncaya kadar pişirelim.
    • Ocaktan alalım, vanilya ekleyelim ve karıştıralım. Soğumaya bırakalım. Muhallebimiz soğurken, ara ara karıştıralım ki üzeri kabuk tutmasın.
    • Muhallebi soğurken, bisküvileri rondodan geçirelim. Muhallebimiz soğuduktan sonra, içine bir paket krema ilave edip mikser ile çırpalım.
    • Çilekleri ince dilimler halinde keselim. Kupların en dibine 1 yemek kaşığı bisküvi ekleyelim. Çilekleri dizelim ve üzerine muhallebi ilave edelim.
    • Daha sonra bir kat daha bisküvi ve yine muhallebi, en son bisküvi olacak şekilde pay edelim.

    AFİYET OLSUN!


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