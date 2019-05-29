Ramazanın sevilen tadı: Hurma tatlısı

1968 yılında açılan bir pastanede farklı lezzet arayışları üzerine geliştirilen ve şeklinden dolayı 'Bağdat hurma tatlısı' adını alan tatlı, gün geçtikçe popülerlik kazandı. Hurma tatlısı; un, şeker, yumurta, yoğurt ve özel 10 baharat karışımından oluşuyor. Tatlının sunumu ise şerbet ve Hindistan cevizi ile yapılıyor. Bursa sokaklarındaki seyyar satıcıların da tercihi olan tatlının tarifi ise firma tarafından gizli tutuluyor. Hafif bir tada sahip olmasından dolayı ise Ramazan ayında iftar sofralarını süslüyor.

Hurma tatlısı üreten firmanın sahibi Yadigar Karaman, "Hurma tatlısı yaklaşık 50 yıl önce eşimin ailesi tarafından bulundu. Eşim tatlının popülerliğini buralara kadar getirdi. Bursa'ya özgü bir lezzet halini aldı. Eşimin vefatından sonra 10 aydır şirketi yönetmeye ben devam ediyorum. Tatlımız un, yumurta, şeker, yoğurt ve özel olarak hazırladığımız 10 baharatın bir araya gelmesiyle oluyor. Şerbetli bir tatlı. Bursalıların damak zevkine hitap ediyoruz" dedi.

Hurma tatlısının Bursa lezzetleri arasında kendisine yer bulduğunu belirten Yadigar Karaman, "Bursa'nın nasıl İskender kebabı ve pideli köftesi meşhursa hurma tatlısı da o derece popüler hale geldi. Ramazan aylarında hafif bir tatlı olması sebebiyle taleplerimiz çok fazla artıyor. Hurma tatlısını şehir dışlarına dahi kargoyla gönderiyoruz. Hurma tatlısı hafif bir tatlı ve geleneksel damak tadımıza hitap ediyor. Bizim tatlımızın özelliği üzerine Hindistan cevizi döküyoruz. Bu şekilde tercih ediyorlar" diye konuştu.





