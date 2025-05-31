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Rambo Okan, Ali Koç'un fotoğrafını yedi! Sosyal medyaya damga vuran video...

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Enes Çırtlık

Yaptığı sıra dışı eylemlerle gündeme gelen 'Rambo Okan' lakaplı Fenerbahçe taraftarı Okan Güler'in videosu sosyal medyaya damga vurdu. Rambo Okan, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un fotoğrafını yedi. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

Fanatik Fenerbahçeli olarak tanınan 'Rambo Okan' lakaplı Okan Güler, Fenerbahçe'ye olan tutkusu ile biliniyor. Yaptığı sıra dışı eylemlerle kamuoyunun dikkatini çeken Rambo Okan, bu kez sosyal medyaya damga vuran bir videoyla gündeme geldi.

RAMBO OKAN'DAN OLAY HAREKET!

Rambo Okan, o videoda Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un fotoğrafının yer aldığı kağıdı yedi.

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Ali Koç'un fotoğrafını yemeden önce Fenerbahçe Kulübü Başkanı'na seslenen Rambo Okan, Ali Koç'u kendisiyle canlı yayına çıkmaya da çağırdı.

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O anlar sosyal medyada gündem oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Ali Koç Okan Güler (Rambo) fenerbahçe
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