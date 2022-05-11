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Rambo Okan, Trabzonspor bayrağını ikinci kez indirmeye çalışırken gözaltına alındı

11.05.2022 01:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asılan Trabzonspor bayrağını ikinci kez indirmeye çalışan 'Rambo Okan' lakaplı Okan Güler, yeniden gözaltına alındı. İntihar girişiminde de bulunan Rambo Okan, polisler tarafından ikna edildi.

Trabzonspor’un şampiyonluğu nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde asılan bayrak, plakası henüz belirlenemeyen araç ile saat 22.00 sıralarında gelen "Rambo Okan" lakaplı Okan Güler tarafından indirilmek istendi.

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Elinde bıçakla Trabzonspor bayrağının bir kısmını kestiği ve ardından intihar girişiminde bulunduğu öğrenilen Okan Güler, polisler tarafından ikna edilerek gözaltına alındı.

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GEÇEN HAFTA DA YAKALANMIŞTI

Okan Güler’in Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemleri sürüyor. "Rambo Okan" bir hafta önce de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asılan dev Trabzonspor bayrağını kesmeye çalışırken yakalanmış ve gözaltına alınmıştı. (İHA)


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Trabzonspor
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