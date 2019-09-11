Mynet Trend

"Rambo: Son Kan" filminden bir poster daha geldi

basak.deniz basak.deniz
SİNEMA TV  | 11.09.2019 10:36 | Son Güncelleme

Merakla beklenen "Rambo: Son Kan" (Rambo: Last Blood) filminden yeni bir afiş daha yayınlandı.

"Rambo: Son Kan" filminden bir poster daha geldi

Yıllar sonra Rambo serisini yeniden dirilten "Rambo: Son Kan" (Rambo: Last Blood) filminden yeni bir poster daha sinemaseverlerin beğenisine sunuldu. Altın Küre ödüllü efsane isim Sylvester Stallone’un kendisiyle özdeşleşen Rambo karakteriyle bir kere daha izleyeceğimiz filmin yönetmen koltuğunda Adrian Grunberg oturuyor. "Rambo: Son Kan" (Rambo: Last Blood) filminde Stallone'ye genç yıldız Yvette Monreal, Goya ödüllü İspanyol aktris Paz Vega, Oscar Jaenada, Louis Mandylor ve Sheila Shah gibi isimler eşlik ediyor. Filmin kötü adamı ise Sergio Peris-Mencheta olacak.

lastblood

Eski bir asker olan John Rambo'yu Arizona'daki bir çiftlikte yaşarken yoğun bir şekilde Travma Sonrası Stres Bozukluğu ile baş etmeye çalışırken görüyoruz. Bulabildiği her yerde gündelik iş bulmaya çalışan ve hayatını idame ettirmeye çalışan Rambo, beladan uzak durmaya çabalamaktadır. Ancak günün birinde arkadaşı ve emlak müdürü Maria'dan aldığı haber bu durumu değiştirir. Maria'nın torunu bir parti için Meksika sınırını geçtikten sonra kaybolmuştur. Bu yüzden John, gençleri bulmak için sınırın güneyini dolaşır. Bu görev, Rambo'nun bir insan kaçakçılığı çetesini ortaya çıkarmasıyla birlikte oldukça tehlikeli bir hal alır. Rambo adaleti sağlamak için üvey kız kardeşi de kaçırılan bir gazeteci ile birlikte çalışmaya başlar. Rambo kaçırılan kızları kurtarmak ve acımasız bir suç liderini dize getirmek için bütün yeteneklerini kullanmak zorundadır...

"Rambo: Son Kan", Amerika'yla birlikte 20 Eylül’de ülkemizde seyirci karşısına çıkacak.

PARTNER Bırakmayı mutlaka deneyin! Bakın vücudunuz nasıl değişecek Bırakmayı mutlaka deneyin! Bakın vücudunuz nasıl değişecek
Margot Robbie, Tank Girl ile çıtasını yükseltmeyi hedefliyorMargot Robbie, Tank Girl ile çıtasını yükseltmeyi hedefliyor
'Eşi beni öpmeye çalıştı''Eşi beni öpmeye çalıştı'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Rambo: Son Kan Rambo: Last Blood Sylvester Stallone

En Çok Okunan Trend Haberler

Gelin adayı Hanife Gürdal bikinili fotoğrafını paylaştı

Gelin adayı Hanife Gürdal bikinili fotoğrafını paylaştı

Apple iPhone 11’i tanıttı! İşte fiyatı ve özellikleri

Apple iPhone 11’i tanıttı! İşte fiyatı ve özellikleri

ABD ordusu paylaştı! Saatte 10 bin kilometre hız yapıyor!

ABD ordusu paylaştı! Saatte 10 bin kilometre hız yapıyor!

Bu fotoğraf sosyal medyayı ikiye böldü!

Bu fotoğraf sosyal medyayı ikiye böldü!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Arka Sokaklar'a 3 yeni oyuncu katıldı!

Arka Sokaklar'a 3 yeni oyuncu katıldı!

Geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Çocuk dizisinden ilk fragman yayınlandı!

Çocuk dizisinden ilk fragman yayınlandı!

MasterChef'e Yemekteyiz'in fenomen ismi damga vurdu!

MasterChef'e Yemekteyiz'in fenomen ismi damga vurdu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Margot Robbie, Tank Girl ile çıtasını yükseltmeyi hedefliyor

Margot Robbie, Tank Girl ile çıtasını yükseltmeyi hedefliyor

Sophie Turner’ın Game of Thrones’taki dublörü konuştu: 'Joe Jonas beni öpmeye çalıştı'

'Eşi beni öpmeye çalıştı'

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a iki yeni oyuncu daha katıldı! EDHO 5. sezon ne zaman başlıyor?

Fenomen diziye iki yeni oyuncu daha katıldı!

Peter Capaldi, The Suicide Squad kadrosuna katıldı

Doctor Who, Gerçek Kötüler’e katıldı!

Marvel aradığı ismi buldu: Hailee Steinfeld

Marvel aradığı ismi buldu: Hailee Steinfeld

Once Upon a Time in… Hollywood’un arkasındaki korkunç gerçekler

Bir Zamanlar Hollywood’da filminin arkasındaki kan donduran gerçekler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.