Ramil Guliyev'in gözü altın madalyada

Guliyev, AA muhabirine yaptığı açıklamada, planladıkları gibi olimpiyatlara kadar antrenmanlarını sıkı bir şekilde sürdüreceklerini ve takım olarak güzel bir hazırlık dönemi geçirdiklerini söyledi.

Kariyerinde yeni bir başarı eklemek için 2020 Tokyo Olimpiyatları'na odaklanan Guliyev, ciddi hazırlık dönemi geçirdiği organizasyonda hem 200 metre yarışında hem de bayrak yarışında altın madalyaya uzanmak istiyor.

Tokyo Olimpiyatları'na tüm gücüyle ve ciddiyeti elden bırakmadan hazırlandığını aktaran Guliyev, "Olimpiyatlara altın madalya hedefi ile gidiyoruz. Benim yaşım da artık geldi, tam zirve yaşı ve zamanındayım. Tokyo’da en iyi dereceyi yapmam gerekiyor. İnşallah orada pandeminin bu zor sürecinde ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağız" dedi

"ALTIN MADALYAYI ÜLKEMİZE GETİRMEK İÇİN HER ŞEYİ YAPACAĞIM"

Tokyo’da dünyanın en iyi atletleri ile rakip olacağını dile getiren Guliyev, şöyle devam etti:

"Olimpiyatlar, dünya şampiyonası gibi bir yarışma değil. Onun için finale kalmanız lazım. Finalde de her şey olabilir. Tokyo'da altın madalyayı ülkemize getirmek için her şeyi yapacağım. Orada 200 metre yarışında yer alacağım. Ondan sonra da takım olarak bayrak yarışına katılacağız. Umut ediyorum ki bayrakta da güzel bir derece getirebiliriz. Takım arkadaşlarım iyi durumdalar. Buradan bir tık daha iyi koşacağız, olimpiyatlara biraz daha zaman var. Herkes formda girecek. Herkes orada en iyi formunda koşacak. Onun için daha iyi dereceleri bekliyoruz."