SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar
  4. Ramil Guliyev'in gözü altın madalyada

Ramil Guliyev'in gözü altın madalyada

17.06.2021 13:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramil Guliyev, "Olimpiyatlara altın madalya hedefiyle gidiyoruz. Benim yaşım da artık geldi, tam zirve yaşı ve zamanındayım. Tokyo’da en iyi dereceyi yapmam gerekiyor" dedi.

Ramil Guliyev'in gözü altın madalyada

Dünya şampiyonu milli atlet Ramil Guliyev, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2021 yılına ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda dünyanın en iyi sporcuları ile mücadele edeceğini ve orada kesinlikle altın madalya kazanmak istediğini belirtti.

Londra'da düzenlenen 2017 Dünya Şampiyonası'nda 200 metre final yarışında Türkiye'ye bu alanda ilk altın madalyayı getiren isim olan milli atlet Ramil Guliyev, ardından 2018 yılında Berlin'deki Avrupa Atletizm Şampiyonası'nın 200 metre finalinde Türkiye rekorlarını kırarak yine altın madalyaya uzandı.

Başarı çizgisini sürekli yukarı taşıyan Guliyev, bunların dışında katıldığı ulusal ve uluslararası çok sayıda organizasyonda dereceler etmeyi başardı.

Kariyerinde yeni bir başarı eklemek için 2020 Tokyo Olimpiyatları'na odaklanan Guliyev, ciddi hazırlık dönemi geçirdiği organizasyonda hem 200 metre yarışında hem de bayrak yarışında altın madalyaya uzanmak istiyor.

Guliyev, AA muhabirine yaptığı açıklamada, planladıkları gibi olimpiyatlara kadar antrenmanlarını sıkı bir şekilde sürdüreceklerini ve takım olarak güzel bir hazırlık dönemi geçirdiklerini söyledi.

Tokyo Olimpiyatları'na tüm gücüyle ve ciddiyeti elden bırakmadan hazırlandığını aktaran Guliyev, "Olimpiyatlara altın madalya hedefi ile gidiyoruz. Benim yaşım da artık geldi, tam zirve yaşı ve zamanındayım. Tokyo’da en iyi dereceyi yapmam gerekiyor. İnşallah orada pandeminin bu zor sürecinde ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağız" dedi

"ALTIN MADALYAYI ÜLKEMİZE GETİRMEK İÇİN HER ŞEYİ YAPACAĞIM"

Tokyo’da dünyanın en iyi atletleri ile rakip olacağını dile getiren Guliyev, şöyle devam etti:

"Olimpiyatlar, dünya şampiyonası gibi bir yarışma değil. Onun için finale kalmanız lazım. Finalde de her şey olabilir. Tokyo'da altın madalyayı ülkemize getirmek için her şeyi yapacağım. Orada 200 metre yarışında yer alacağım. Ondan sonra da takım olarak bayrak yarışına katılacağız. Umut ediyorum ki bayrakta da güzel bir derece getirebiliriz. Takım arkadaşlarım iyi durumdalar. Buradan bir tık daha iyi koşacağız, olimpiyatlara biraz daha zaman var. Herkes formda girecek. Herkes orada en iyi formunda koşacak. Onun için daha iyi dereceleri bekliyoruz."

Guliyev, olimpiyatlardaki bayrak yarışında Jamaika ve ABD gibi ülkelerin her yarışta çok iyi dereceler gösterdiğini anımsatarak, "Olimpiyat finalinde her şey olabilir. Bazı yarışlarda 8 takım starttan başlıyor, finişi sadece dört takım geçebiliyor. Ancak milli takımımız çok iyi durumda, çok güzel bir sezon geçiriyoruz. Erzurum'daki yarışlarda da çok kota aldık. İnşallah atletizm branşında en büyük takımla olimpiyatlara gideceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mutlaka izlemeniz gereken en iyi Amazon Prime dizileriMutlaka izlemeniz gereken en iyi Amazon Prime dizileri
Yer: Karabük! Çarpıcı iddia: Biontech aşısı yaptırdı, metal eşyalar vücuduna yapışmaya başladıYer: Karabük! Çarpıcı iddia: Biontech aşısı yaptırdı, metal eşyalar vücuduna yapışmaya başladı
Olimpiyat şampiyonu Markis Kido hayatını kaybettiOlimpiyat şampiyonu Markis Kido hayatını kaybetti
Anahtar Kelimeler:
Tokyo
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yasaklar ne zaman kalkacak? Bilim Kurulu üyesi açıkladı

Yasaklar ne zaman kalkacak? Bilim Kurulu üyesi açıkladı

Sabah 07.30'da dehşeti yaşadılar! Aralarında çocuk da var

Sabah 07.30'da dehşeti yaşadılar! Aralarında çocuk da var

Türkiye-Galler maçında dikkat çeken pankart

Türkiye-Galler maçında dikkat çeken pankart

Türkiye gruptan nasıl çıkar? İşte tüm ihtimaller

Türkiye gruptan nasıl çıkar? İşte tüm ihtimaller

Burak Yılmaz kaçırdı, sosyal medya yıkıldı

Burak Yılmaz kaçırdı, sosyal medya yıkıldı

'Şenol hoca teşekkür edip gitmen lazım'

'Şenol hoca teşekkür edip gitmen lazım'

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

İtalya maçından sonra uçakta kriz!

İtalya maçından sonra uçakta kriz!

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Şenol Güneş neşteri vurdu! İşte kesik yiyen isimler

Şenol Güneş neşteri vurdu! İşte kesik yiyen isimler

Eriksen'den kötü haber geldi

Eriksen'den kötü haber geldi

Fatih Terim, İngiliz devine gidiyor

Fatih Terim, İngiliz devine gidiyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.