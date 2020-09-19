Ramo 13. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ramo 12. son bölüme Olgun Şimşek damga vurdu!

Olgun Şimşek’in canlandıracağı Cihangir’in müthiş bir zekası var, her sorunu satranç oynar gibi, taktiklerle çözüyor. Pelin Körmükçü’nün canlandıracağı eşi Ahsen’in ise hisleri çok güçlü, olacakları önceden sezebiliyor.

Yapımcılığını BKM’nin üstlendiği, Murat Yıldırım ’ın ‘Ramo’ karakterine hayat verdiği Ramo'nun yeni sezon 12. bölümüyle 18 Eylül Cuma akşamı seyirci karşısına çıktı. Ramo yeni bölümde hapishane yılları boyunca küllerinden yeniden doğan Ramo’nun Cihangir’den intikam almak için ince ince işlediği plan devreye girdi. Ramo'daki pompacı ailesi ise İstanbul’da yeni bir hayat kurdu. Ramo'nun 25 Eylül Cuma akşamı ekrana gelecek olan 13. yeni bölümünden de ilk fragman yayınlandı.

Cihangir ve Ahsen’in, Nehir ve Taner isimli iki çocukları var. Devrim Özkan’ın hayat vereceği Nehir, ailesinin içinde olduğu karanlık ve kirli işleri biliyor ancak bu işlerden her zaman uzak duruyor. Nehir aklı başında, dürüst bir doktor.

Taner ise Nehir’in tam tersine, babasının oğlu olmak için, onun onayı için yaşıyor. Bora Cengiz’in canlandırdığı Taner zekasıyla değil, duygularıyla hareket eden bir adam.

Hanlı ailesine kan bağıyla bağlı olmayan, ancak Cihangir’in en has adamı olan Doğu’yu ise Mustafa Yıldıran canlandıracak. Doğu, gözü kara, zeki, korkusuz bir adam. Herkesten gizlediği bir sırrı var, kimse bilmiyor. Ancak kendi hakkında ondan gizlenen büyük bir sır var, bunu da sadece Ramo biliyor.

RAMO 12. SON BÖLÜM ÖZETİ

Alpay’ın polise teslim olmasıyla Adana’da işler raydan çıkmıştır. Cihangir, işleri yola koyması için oğlu Taner’i Adana’ya gönderir. Acımasız bir adam olan Taner, babasının emirlerini yerine getirmek için Adana’da adeta bir savaş başlatır. Savaşın sonunda Süleyman ve Neco hayatını kaybeder. Adana’daki pürüzleri temizleyen Taner’in yeni planı ise işlediği bunca suçu Ramo’nun üzerine yıkmaktır. Ramo’nun beklemediği olaylar bundan sonra olacaktır. Ramo, Sibel’in şahitliğiyle otuz yıl hapse mahkum edilir. Sibel’in ihanetiyle yıkılan Ramo, hapisteki üçüncü yılında af söylentilerinin dolaşmasıyla dışarı çıkmanın planlarını yapmaya başlar. Ramo’nun suçu af kapsamında değildir ama kolları sıvar ve üç yıldır ilmik ilmik ördüğü büyük planını hayata geçirmeye başlar. Bütün bunları yaparken Ramo’nun iki hedefi vardır; birincisi, kendisine bu tuzağı kuranların saltanatına son vermek; ikincisi ise, Sibel’e ihanetinin hesabını sormaktır.

Ramo son bölümü hd tek parça olarak sizlerle, iyi seyirler.

