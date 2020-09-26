Ramo 14. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Oğlu öldürülen Cihangir'den intikam yemini! Ramo 13. son bölüm izle!

Düğün gününde Cihangir'in karşısına çıkan Ramo herkesi şok etti. Taner, her yerde aradığı Ramo'yu tam düğününde karşısında görünce öfkeden deliye döndü. Ramo düğüne kendini koruyacak bir plan yaparak gelmişti, Cihangir onu öldürmek istese de bu planı sayesinde canını bağışlamak zorunda kaldı. Bir türlü bulunamayan Alpay'ı, Ramo bulup Cihangir'e getirmişti, bu hamlesiyle racon gereği Cihangir'in elini kolunu bağlayan Ramo özgürlüğüne kavuştu.

Yapımcılığını BKM’nin üstlendiği, Murat Yıldırım ’ın ‘ Ramo ’ karakterine hayat verdiği Ramo'nun yeni sezon 13. bölümüyle 25 Eylül Cuma akşamı seyirci karşısına çıktı. Ramo'nun 2 Ekim Cuma akşamı ekrana gelecek olan 14. yeni bölümünden de ilk fragman yayınlandı. Ramo yeni bölüm fragmanında Cihangir, "Oğlumun toprağı soğumadan Ramo'nun işi bitecek" sözleriyle Taner'in intikamını alacağını gösterirken, aksiyon dolu nefes kesici sahneler heyecanı artırıyor. Hasan'ın vurulması herkesi şoke ederken, Cihangir ve Ramo'nun karşı karşıya olduğu anlarda gerilim doruğa ulaşıyor.

Cihangir canını bağışlasa da Taner'in, Ramo'nun peşini bırakmaya niyeti yoktu. Bir şekilde Ramo'yu öldürecekti, bunun için Süsçü adında birine Ramo'yu öldürüp kaza süsü vermesi için emir verdi. Taner'in telefondaki konuşmasını duyan Sibel, Ramo'yu uyarmak için limana gitti. Sibel ve Ramo'nun limanda olduğu anlarda Taner'in de limana gelmesi gerilimi arttırırken, Sibel görünmeden kaçmayı başardı.

Ramo, Süsçü'nün tuzağından kurtulmayı başarırken ikisi arasında çıkan kavgada Ramo, Süsçü'yü öldürdü. Ramo tüm bunlarla baş etmeye çalışırken, limanın eski sahipleriyle de başı belaya girdi.



Ramo'nun kimseye boyun eğmeye niyeti yoktu. Pompacılar limanın eski sahibi Kumkapılı'nın mekanını bastı ve ibret olsun diye tüm mekanı patlattılar. Taner, polisin bildiği bir sevkiyatı Ramo'ya yaptırarak yeni bir tuzak planladı. Böylelikle Ramo tutuklanacaktı ve hapiste onu öldürebilecekti ancak Ramo, zekice bir hamle yaparak polisten kurtulmayı başardı.

Tüm bunlar yaşanırken Sibel'i ise büyük bir felaket bekliyordu. Süsçü'nün telefonunda Sibel ve Ramo'nun limanda çekilmiş olan fotoğrafını çırağı Taner'e gönderdi. Sibel, Ramo'nun canını kurtarabilmek için gözünü kararttı ve Taner'e silah çekti. Taner de Sibel'in başına silah dayarken Ramo'nun gelmesiyle heyecan doruklara ulaştı. Ramo bir an bile tereddüt etmeden Taner'i vurarak öldürdü. Finalde Cihangir'in gelmesiyle nefesler tutulurken, Ramo ve Sibel'in nasıl kurtulacağı büyük merak konusu oldu.