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Ramo 16. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ramo Doğu'yu öldürdü mü? Ramo 15. son bölümde neler oldu?

10.10.2020 01:26 | Son Güncelleme:
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Show TV'nin sevilen dizisi Ramo, 15. son bölümüyle ekrana geldi. Murat Yıldırım'ın başrolde oynadığı Ramo'nun son bölümünde Cihangir, Ramo'da Doğu'yu öldürmesini istedi. Ramo'nun 16. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Fragmanda, Ramo'nın Doğu'nun başına dayadığı silahı ateşlediği görülüyor. Diğer yandan ise Ramo, Cihangir'e karşı savaş açacağının ilk sinyallerini veriyor. İşte Ramo dizisi 16. yeni bölüm fragmanı ve 15. son bölümde yaşananlar.

Show TV’nin sevilen dizisi, BKM imzalı Ramo, 15. son bölümüyle 9 Ekim Cuma akşamı ekrana geldi. Murat Yıldırım, Olgun Şimşek, İlker Aksum, Yiğit Özşener, Esra Bilgiç ve İdil Fırat'ın başrollerde oynadığı Ramo'nun 16 Ekim Cuma akşamı ekrana gelecek olan 16. bölümünden ilk fragman da yayınlandı. Yeni bölümde Ramo'nun Doğu'yu öldürüp öldürmediği ortaya çıkacak. Fragmanda, Ramo'yu karşısına alan Cihangir'in ise "Asıl zorluk şimdi başlıyor. Kürşat'tan nasıl kurtulacaksın? Aileni nasıl koruyacaksın?" sözleri dikkat çekiyor.

Ramo (3)

RAMO 15. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sibel, Ramo için bir kez daha kendini feda ederek Cihangir'in evine geri dönmek zorunda kalırken Fidan, Sibel'in yaptıklarının arkasındaki gerçek nedeni öğrendi. Vahap'ın kurduğu tuzak yüzünden yaşanan patlamada Ramo'nun, Doğu'nun hayatını kurtarması Cihangir'i şüpheye düşürdü. Ramo'nun, Köksal'la çalıştığından şüphelenen Cihangir, Ramo'ya büyük bir oyun oynadı. Kürşat'a karşı bir görev vererek Ramo'dan ucunda ölüm olan bir işe kalkışmasını istedi. Pompacılar yardıma ihtiyacı olan çocukları, onlara zorla hırsızlık yaptıran Kudret'in elinden kurtararak İstanbul'daki bir adaletsizliğe daha müdahale etti.

Ramo (2)
Ramo, zekice yaptığı planla Cihangir'in verdiği ölümcül görevin üstesinden gelmeyi başardı. Pompacılar, Kürşat'ın paralarına el koyarken öte yandan bu görevin içinde Doğu'nun da olması Ramo'yu hiç istemediği bir noktaya getirdi.
Ramo (4)
Finalde Kürşat'ın adamlarının, görev sırasında Doğu'yu gördüğünü söyleyen Cihangir, Ramo'dan Doğu'yu öldürmesini istedi. Köksal'a oğlunu koruyacağına dair söz veren Ramo, tetiği çekebilecek miydi?

Ramo (1)

Yapımcılığını BKM'nin, yönetmenliğini M.Çağatay Tosun’un, senaristliğini Toprak Karaoğlu, Seda Karaoğlu ve Birol Tezcan’ın üstlendiği, Murat Yıldırım’ın ‘Ramo’ karakterine hayat verdiği Ramo'da; Esra Bilgiç, Olgun Şimşek, İlker Aksum, Yiğit Özşener, İdil Fırat, Devrim Özkan, Mustafa Yıldıran, Pelin Körmükçü, Hakan Gerçek, Efsane Odağ gibi oyuncular yer alıyor.

Ramo (5)
Ramo, Cuma akşamı saat 20.00’de yeni bölümüyle Show TV’de!

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