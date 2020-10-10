Ramo 16. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ramo Doğu'yu öldürdü mü? Ramo 15. son bölümde neler oldu?

Show TV’nin sevilen dizisi, BKM imzalı Ramo, 15. son bölümüyle 9 Ekim Cuma akşamı ekrana geldi. Murat Yıldırım, Olgun Şimşek, İlker Aksum, Yiğit Özşener, Esra Bilgiç ve İdil Fırat'ın başrollerde oynadığı Ramo'nun 16 Ekim Cuma akşamı ekrana gelecek olan 16. bölümünden ilk fragman da yayınlandı. Yeni bölümde Ramo'nun Doğu'yu öldürüp öldürmediği ortaya çıkacak. Fragmanda, Ramo'yu karşısına alan Cihangir'in ise "Asıl zorluk şimdi başlıyor. Kürşat'tan nasıl kurtulacaksın? Aileni nasıl koruyacaksın?" sözleri dikkat çekiyor.

RAMO 15. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sibel, Ramo için bir kez daha kendini feda ederek Cihangir'in evine geri dönmek zorunda kalırken Fidan, Sibel'in yaptıklarının arkasındaki gerçek nedeni öğrendi. Vahap'ın kurduğu tuzak yüzünden yaşanan patlamada Ramo'nun, Doğu'nun hayatını kurtarması Cihangir'i şüpheye düşürdü. Ramo'nun, Köksal'la çalıştığından şüphelenen Cihangir, Ramo'ya büyük bir oyun oynadı. Kürşat'a karşı bir görev vererek Ramo'dan ucunda ölüm olan bir işe kalkışmasını istedi. Pompacılar yardıma ihtiyacı olan çocukları, onlara zorla hırsızlık yaptıran Kudret'in elinden kurtararak İstanbul'daki bir adaletsizliğe daha müdahale etti.