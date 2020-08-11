Ramo 2. sezon fragmanı yayınlandı! Ramo ihanete mi uğruyor? Ramo dizisi yeni sezon ne zaman başlıyor?

Yapımcılığını BKM’nin üstlendiği, Murat Yıldırım’ın Ramo karakterine hayat verdiği, Show TV dizisi Ramo yeni sezon çekimleri İstanbul'da sürüyor. İlk sezonu Adana'da çekilen dizi, senaryodaki değişiklik nedeniyle artık İstanbul'da çekiliyor.

Ramo Eylül'de yeni sezonuyla izleyici ile buluşacak.

RAMO İHANETE Mİ UĞRUYOR?

Yayınlanan ilk tanıtımda Sibel’in arkasından “Neden?” diye bağıran Ramo’nun zor bir durumda kaldığı anlaşılıyor. Küllerinden yeniden doğmak için büyük bir savaşa giren Ramo en zirvedeki isimle mücadele etmeye hazırlanıyor.



Adalet savaşını İstanbul’da devam ettirecek Ramo’nun izleyicileri yeni bölümleri büyük bir merakla bekliyor.

